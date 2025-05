L’avversario. Stroppa mescola le carte: "Possibile turn over»

Anche stasera i tifosi aquilotti gremiranno il ‘Picco’ con un sostegno incondizionato, che sarà manifestato anche prima del match. La Curva Ferrovia ha invitato i supporter a ritrovarsi in viale Amendola per incitare i giocatori al passaggio del pullman sociale. Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa, che conosce bene il calore dell’ambiente spezzino per essere stato allenatore dello Spezia nel 2013, ha sottolineato il fascino che la partita di stasera porta in dote: "Sarà una bellissima gara da giocare, in uno stadio caldo e bellissimo, contro una squadra fortissima". A cinque punti di distanza dalle Aquile, la squadra grigiorossa cercherà l’ultimo assalto al terzo posto. "Sarà una gara importante, da affrontare nella maniera migliore - ha affermato il tecnico - Ai pla-off penseremo dal 14 maggio, anche se in queste ultime due partite alterneremo qualche giocatore". Stroppa ha poi avuto parole di elogio per lo Spezia: "Si tratta di una squadra con un’idea di gioco ben definita, con qualità tecniche, molto pericolosa sui calci piazzati". Nelle file dei grigiorosso Saranno assenti gli squalificati Ceccherini e Vasquez, gli infortunati Collocolo, Saro, Zanimacchia e Antov. La Cremonese occupa il quarto posto in classifica con 58 punti, ha il terzo attacco del campionato con 58 gol realizzati, 40 le reti subite.

Fabio Bernardini