Le avversarie. Entella, la panchina all’ex Giana Chiappella

E’ Andrea Chiappella (nella foto) il nuovo allenatore della Virtus Entella, dopo il ’divorzio’ dal tecnico della promozione Fabio Gallo passato al Vicenza (serie C). La società biancazzurra ha puntato su un giovane (classe 1987) ma con alle spalle già risultati importanti: Chiappella ha iniziato nelle giovanili della Giana Erminio, assumendo la guida della prima squadra nell’estate del 2022 portata subito al ritorno in Serie C e alla finale di Coppa Italia Dilettanti. L’anno successivo ha guidato i lombardi alla prima qualificazione ai playoff di Serie C, traguardo imitato nella stagione appena terminata chiusa nei quarti di finale playoff e con la finale di Serie C, persa contro il Rimini. In casa Entella a breve anche le ufficialità degli ingaggi dell’attaccante Fumagalli e del difensore Palomba.

Un’altra neopromossa, l’Avellino, ha raggiunto l’accordo con Andrea Favilli con la firma ieri e l’arrivo in Irpinia con le prime dichiarazioni all’uscita dell’hotel del patron D’Agostino: "Ci vediamo presto, sono molto carico e forza Lupi". Con Favilli è arrivato anche Alessandro Milani in prestito dalla Lazio. Si muovono anche altre squadre pronte alla partenza per il ritiro pre-campionato: il Modena ufficializza l’arrivo di Steven Nador, centrocampista centrale togolese classe 2002, ex Spal. Per lui tre anni di contratto. Infine la Reggiana ha preso dalla Spal Contè (attaccante classe 2007) insieme al difensore Bonetti, classe 2004 nell’ultima stagione al Lentigione in Serie D. Contratto annuale per entrambi. Definito anche il rinnovo di Libutti fino al 2026.

