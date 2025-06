Le avversarie. Venezia, in panchina c’è Stroppa

Dopo aver portato la Cremonese in A (beffando lo Spezia nella finale play-off) Giovanni Stroppa nella prossima stagione allenerà il Venezia appena retrocesso in cadetteria. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con i lagunari fino al termine della stagione 2025/26 e rinnovo automatico in caso di promozione in A. Stroppa è un grande esperto di serie B: oltre a quella con la Cremonese ha conquistato altre due promozioni con il Crotone nella stagione 2018-19 e alla guida del Monza (2021-22). Si muove anche il Frosinone che ieri ha ufficializzato la cessione del centrocampista Vural (nato nel 2006) al Pisa per circa 4 milioni euro con contratto fino al 2029. Stesso percorso per il difensore Lusuardi, ma l’operazione deve essere ancora ufficializzata. Richieste dalla Serie A anche per difensore Monterisi (da Verona e Cagliari), Cerofolini è invece vicinissimo al Bari. In entrata occhi puntati sui giocatori del Brescia: in particolare interessano il centrocampista Olzer, l’esterno Dickmann ed il portiere Lezzerini.