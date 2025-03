Le interviste. "Abbiamo creato tanto. Meritavamo di vincere»

Nonostante il pareggio del ’Druso’ lasci un po’ di amarezza, soprattutto per la mole di gioco creata, mister Luca D’Angelo è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Il Sudtirol ha fatto la sua partita, ma noi avremmo meritato di vincere perché abbiamo giocato negli ultimi 40 metri tutta la partita. Abbiamo fatto tantissimi cross, ci sono state molte mischie e salvataggi sulla linea. Ho poco da dire perché l’atteggiamento è stato quello giusto. Certo, ci sarebbe voluta più precisione in alcune circostanze, ma i nostri avversari si difendevano bene. Nel primo tempo abbiamo concesso il gol e nel secondo un colpo di testa. Noi abbiamo creato molto di più, ma alla fine abbiamo pareggiato". È mancata un po’ di brillantezza in fase realizzativa. "Fatichiamo a finalizzare, ma la squadra ha giocato con uno spirito eccezionale e siamo stati bravi a reagire subito allo svantaggio. Le occasioni non sono di certo mancate". Davanti Pio Espositivo si conferma il più propositivo. "Lui è il riferimento centrale. Colak doveva giocare più dietro e penso che abbia impattato discretamente sulla gara. Tutti avrebbero, però, dovuto essere più presenti sui cross".

Una nota positiva è il rientro di Elia. "Dopo il brutto infortunio rimediato con il Palermo è riuscito a recupearre anche prima dei tempi previsti. Adesso cercheremo di alzare il suo minutaggio". Il Pisa è ancora raggiungibile? "Penso ancora di sì - conclude – perché il campionato è ancora molto lungo. Al di là di quello preferirei mettere in risalto la nostra stagione che va ben oltre le aspettative". Della stessa idea anche Petko Hristov: "Il nostro pensiero è solo su noi stessi, senza guardare gli altri, per fare un campionato di alta classifica. Torniamo a casa con un pareggio e con la consapevolezza di aver concesso di più rispetto ad altre volte contro degli avversari che lottano per non retrocedere. Dovremo concentrarci sulla prossima sfida contro il Pisa perché quel match avrà una grandissima importanza per tutti noi".

Ilaria Gallione