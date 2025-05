Le interviste. D’Angelo applaude il pubblico del Picco: "E’ stato stupendo»

Questo il commento di mister Luca D’Angelo a fine gara: "Adesso è presto per analizzare quella che è stata la partita, dopo il primo gol ci siamo disuniti, non c’era bisogno di andare all’arma bianca, abbiamo prestato il fianco in occasione del secondo e terzo gol, dobbiamo lavorare su quella situazione. La reazione c’è stata, sicuramente è importante, però in questo momento la Cremonese sta meglio di noi, è più leggera mentalmente. Oggi mi sento di ringraziare il pubblico dello Spezia perché è stato davvero eccezionale, anche sul tre a zero i tifosi hanno spinto alla grande. Credo che questo dimostri quanto questa gente voglia bene alla loro squadra, anche nel momento di difficoltà ci ha spinto verso l’impresa. Noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Dobbiamo vincere contro il Cosenza, la classifica che abbiamo ce la siamo costruita in tanti mesi, dobbiamo tutti pensare che tra dodici giorni andremo a giocarci i playoff per andare in Serie A, ci dovremo presentare con grandissima voglia, perché sarà una cosa bellissima"

Primavera. Lo Spezia allenato da mister Claudio Terzi, dopo la splendida affermazione nel derby in trasferta contro il Pisa, affronterà oggi pomeriggio, alle ore 15, al centro sportivo Bruno Ferdeghini, la Ternana. Si tratta dell’ultima partita della regular season

Fabio Bernardini