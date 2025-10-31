Le interviste. D’Angelo non vuole polemiche: "Avremmo meritato di vincere»

"Anche se è stato un errore evidente, non ha nessuna colpa. Valuto la prestazione e avremmo sicuramente meritato di vincere". Luca D’Angelo chiude subito la polemica sulla defaillance di Sarr, che ha fruttato il pareggio del Padova contro uno Spezia, fino a quel momento, padrone del campo. "I veneti non hanno mai tirato in portato e abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare". Certo, il tecnico ammette: "Prendere gol in quella maniera in un match totalmente in controllo, è un fatto duro da digerire, ma nella ripresa nonostante il possesso palla, il Padova non si è mai reso pericoloso e noi abbiamo tenuto molto bene il campo. Dispiace non aver portato a casa i tre punti". Appuntamento rimandato a domenica. "Sappiamo che dobbiamo giocare ogni partita come abbiamo fatto queste ultime, quindi anche a Monza, su un campo molto difficile, dovremo giocare come sappiamo; dobbiamo pensare che la squadra si è riaccesa, il campionato è lungo e anche se ovviamente dispiace molto non aver ottenuto una vittoria meritata, io sono molto soddisfatto della prova offerta dai ragazzi". Qualcuno escluso (Hristov), altri, ad esempio Esposito, non hanno forzato. "Salvatore ha giocato con un problemino al flessore e abbiamo evitato di sovraccaricarlo con tutti i calci da fermo, mentre il capitano ha accusato un po’ il campo sintetico di Avellino e abbiamo preferito non rischiarlo". Dispiaciuto, naturalmente, anche Gianluca Lapadula, autore del vantaggio e uno dei migliori, insieme al compagno d’attacco Di Serio. "Era fondamentale raddoppiare, ho sbagliato io a non segnare la seconda rete – afferma –, la colpa è mia". Ieri notte, come ha ammesso dopo il match, ha fatto sicuramente fatica a dormire. Se la gode, invece, l’allenatore avversario Matteo Andreoletti. "Il gol di Lasagna non viene per caso, è un premio allo spirito di squadra", ha subito precisato il tecnico, aggiungendo, da ex portiere, che "si tratta di un errore grossolano, un infortunio di un ragazzo che ha grandi mezzi e qualità, che avrà sofferto per quanto fatto". E pensare che il Padova, all’ultimo tuffo stava per vincere la partita. "Certo non mi sarebbe dispiaciuto, però non sarebbe stato giusto".

Marco Magi