Le interviste del pisa. Inzaghi non fa drammi: "I più forti siamo noi. E andremo in serie A»

"Restiamo più forti dello Spezia. Abbiamo tre punti di vantaggio. La Serie A è l’obiettivo al quale vogliamo arrivare. Non abbiamo vinto? Arriveremo davanti a fine campionato. E se non lo faremo, significherà che vinceremo i playoff. Nel peggiore dei casi saliremo il prossimo anno". Il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi, ai microfoni dell’emittente 50Canale al ’Picco’ a pochi minuti dal termine di Spezia-Pisa non è sconfortato: "Quando vedo giocare la mia squadra in questa maniera, non posso essere preoccupato. Sono ancora più convinto del fatto che siamo forti". Certo è, che il rammarico anche nel volto dell’allenatore nerazzurro, dopo aver perso il secondo scontro diretto consecutivo, è tangibile, come esplicitato dalle altre dichiarazioni rilasciate: "Sul secondo e terzo gol (arrivati a sette minuti di distanza l’uno dall’altro) abbiamo dormito, dovevamo essere più svegli, mentre il primo gol è stato un capolavoro di Salvatore Esposito".

La colpa delle due reti: "Dovevamo essere più cattivi, sono stati dettagli dove avremmo dovuto mantenere un’attenzione maggiore". D’altronde, lo Spezia ha meritato in quanto a cinismo: "Perdere subendo tre gol con tre tiri in porta da parte degli avversari, senza una parata di Semper, è incredibile, ma questo ci dovrà far migliorare ulteriormente". Il Pisa, invece, ha sprecato qualche occasione, come accaduto anche a Sassuolo. Alla mente sale l’azione, in vantaggio di un gol, nella quale Tramoni, invece di servire Meister meglio piazzato, ha optato per una conclusione, uscita lenta e centrale: "Deve stare tranquillo" ha ribattuto Inzaghi, che poi, ha chiuso anche la diatriba attorno a Touré, che infatti è tornato titolare: "Ramadan? Nessun caso. Io mi baso sugli allenamenti". La concentrazione adesso è volta al futuro: "Dopo questa partita dobbiamo essere ancora più consapevoli della nostra forza. Ci dispiace per il risultato, ma adesso renderemo la vita dura a tutti i prossimi avversari". Il Pisa tornerà in campo sabato prossimo, alla Cetilar Arena dopo tre settimane, affrontando il Mantova di Possanzini.

Lorenzo Vero