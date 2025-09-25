Le interviste. Mister D’Angelo:: "Una buona partita . Avremmo meritato di passare il turno»

La sconfitta ai calci di rigore brucia parecchio e mister Luca D’Angelo non nasconde il proprio rammarico: "È stata una buona partita, ma mi dispiace per l’epilogo perché avremmo meritato di passare il turno. Il pareggio lo ritengo giusto, ma perdere ai rigori fa male". Soddisfazione soprattutto per un ottimo secondo tempo: "Abbiamo fatto bene contro una squadra di serie A che ha un’ottima struttura fisica e una buona qualità di passaggio con giocatori di grandi qualità. Sono contento della prestazione di tutti i miei ragazzi a dimostrazione del fatto che abbiamo una rosa forte. Nel primo tempo abbiamo sofferto la fisicità nei calci piazzati del Parma, tanto che abbiamo preso gol proprio su due corner. ma nella ripresa siamo venuti fuori bene e abbiamo meritato il 2-2". Qualche parola di merito la dedica al collega Cuesta: "È un allenatore molto giovane e serio e mi piace molto la tranquillità che ha in panchina a soli 30 anni. Io l’ho raggiunta solamente a 54 anni dopo una miriade di errori". Qualche parola la dedica a Nagy e a Comotto: "Nagy l’ho fatto giocare perché mi sembrava adatto a questo tipo di partita. Comotto ha grandi margini di miglioramento ed è un prospetto importante per noi e per il calcio italiano". Spazio anche a Kouda, acquistato proprio dal Parma, e Lapadula, che in carriera ha giocato con gli emiliani, e che ha siglato il prezioso gol del pareggio che dedica al magazziniere Edoardo. "Peccato per la mancata qualificazione – afferma l’attaccante peruviano - e per il mio rigore sbagliato. Davanti siamo in cinque e tutti abbiamo grande voglia. Dobbiamo solo credere in noi". Per lui una partita speciale: "A Parma ho tanti ricordi e anche se sono stati anni difficili sono rimasto legato alla città".

Ilaria Gallione