LE LISTE. Vignali e Candela le ’bandiere’. Verde e Serpe out

Terminata la sessione del lunghissimo mercato estivo, mister D’Angelo potrà contare su 27 giocatori suddivisi nelle liste A Over 23 (massimo 18 atleti, riferita ai giocatori over 23, ovvero nati entro il 31 dicembre 2001), lista B Under 23 (giocatori nati dopo il primo gennaio 2002, senza limiti numerici), lista C giocatori ‘bandiera’ (due al massimo, atleti che per quattro anni di fila hanno militato con lo stesso club).

Per quanto riguarda la lista A (Over) lo Spezia ha inserito sedici giocatori: Sarr, Loria, Wisniewski, Cistana, Mateju, Hristov, Beruatto, Aurelio, Esposito, Nagy, Bandinelli, Cassata, Zurkowski, Di Serio, Soleri, Lapadula.

Nella lista B Under 23 9 atleti: Mascardi, Bertoncini, Onofri, Jack, Candelari, Comotto, Artistico, Kouda, Vlahovic, mentre per quanto riguarda la lista C ‘Bandiere’ vi sono Candela (nella foto Social Spezia Calcio) e Vignali.

Nonostante i due posti liberi in lista A, Serpe e Verde resteranno fuori rosa, come precisato dal ds aquilotto Stefano Melissano: "Non torniamo indietro rispetto alle scelte societarie fatte un anno fa, quando lo stesso Verde decise che il suo percorso allo Spezia dovesse ritenersi concluso". I due giocatori avranno, ora, l’ultima opportunità di trasferirsi in qualche club all’estero dove il mercato è ancora aperto.

Fabio Bernardini