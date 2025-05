Le pagelle, buona prestazione da parte di tutta la squadra. Ferrer torna in campo, ovazione del Picco. Il ’derby dei Hristov’ gemelli e avversari

GORI 6,5: ci mette una pezza sul diagonale di Gargiulo, nulla può sulla rete di Artistico. La traversa lo grazia sul tiro dello stesso attaccante cosentino.

WISNIEWSKI 6,5: si immola per la causa deviando in angolo il tiro a botta sicura di Kouan. Non immune da colpe sul gol di Artistico.

HRISTOV 7: tra i migliori dei bianchi, tenace quando si tratta di difendere, intraprendente quando ha l’opportunità di proporsi in avanti. Indimenticabile, nell’album dei ricordi, il suo duello a distanza con il fratello Andrea, anch’egli in campo con la numero 55.

MATEJU 6,5: ordinaria amministrazione nel tamponare le folate di Florenzi.

VIGNALI 6,5: dirottato sulla fascia destra, è protagonista di uno splendido assist vincente per l’accorrente Kouda. Spettacolare il suo tiro al volo, in perfetta coordinazione, deviato in angolo da Vettorel.

CASSATA 6,5: il cuore spezzino in campo, innesta l’azione del raddoppio aquilotto, smistando ottimamente per Vignali. Tanta corsa e determinazione nel prosieguo (83’ FALCINELLI 6: entra benissimo in partita con volontà e spirito di sacrificio).

NAGY 6,5: pur non avendo in dote le qualità del regista, il soldatino ungherese dà ordine alla manovra con giocate all’insegna della semplicità in concomitanza con un faticoso lavoro di raccordo.

KOUDA 7: incisivo e intuitivo, è da applausi il suo inserimento vincente che vale il raddoppio. Si procura il rigore (76’ CANDELARI 6: corsa e tecnica al servizio della squadra, ci prova con un tiro dal limite facile preda di Vettorel).

ELIA 7. Intraprendente e volitivo, colleziona il gol del vantaggio, lanciando in profondità Pio Esposito per poi battere Vettorel con un rasoterra angolato. Sfiora il raddoppio con un bolide deviato in angolo da Hristov A. (83’ FERRER 6,5: tutto lo stadio in piedi per salutare il ritorno in campo del cuore aquilotto, con annessa ovazione della curva nel finale).

ESPOSITO P. 7: 17 volte Pio, tanti i gol realizzati dal talento partenopeo, ieri sera glaciale nel realizzare il rigore che vale il boato del popolo bianco. Va vicinissimo alla rete con una deviazione sul tracciato di Di Serio.

LAPADULA 6,5: oltre che un ottimo giocatore, il bomber italo-peruviano si conferma un grande uomo, da standing ovation il suo gesto di consegnare a Pio il rigore (62’ DI SERIO 6,5: entra con il cipiglio giusto, bravo ad attaccare gli spazi e a servire un assist d’oro a Pio).

ALL. D’ANGELO 8: l’otto in pagella se lo aggiudicano il tecnico e la squadra per il risultato spettacolare ottenuto al termine della regular season: 66 punti e terzo posto in classifica. Solo applausi per il condottiero abruzzese e la sua truppa che, nonostante la precarietà societaria fino ad aprile, sono riusciti nell’impresa di conquistare una terza piazza che solo la squadra di Italiano riuscì a ottenere.

Fabio Bernardini