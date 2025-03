Le pagelle del Pisa. Tramoni manca di brillantezza. Meister firma la sua prima rete

SEMPER 6. Attento in area di rigore, la punizione dell’1-1 di Esposito è imprendibile, sulle altre due reti non può nulla.

CANESTRELLI 6,5. Controlla Lapadula, costringendolo a girare quasi sempre al largo dall’area nerazzurra.

CARACCIOLO 6,5. Esaltante il duello con Pio Esposito che sigla il 2-2 per l’errato posizionamento dei compagni sulla sua chiamata per il fuorigioco.

BONFANTI 6,5. Dalle sue parti incrocia Mateju e Vignali: nessuno dei due riesce a sfondare.

ANGORI 5,5. Lo Spezia alza il muro e anche il suo mancino educato non trova i giri giusti.

TOURÈ 5,5. Ingaggia un duello rusticano con Reca, dal quale esce tatticamente con le ossa rotte. Si perde il croato in marcatura nel secondo e terzo gol.

MORUTAN 5,5. Si carica sulle spalle il peso psicologico di invertire la china della gara, gli arrivano palloni poco giocabili.

MARIN 5,5. Ha sulle spalle il fallo evitabile che porta all’1-1 dello Spezia.

ABILDGAARD 6,5. Viene scelto per opporre centimetri all’onda d’urto spezzina e svolge il compito alla perfezione.

SERNICOLA 6. Ordinato e attento quando deve difendere, fa ’compitino’ in fase offensiva.

ARENA 5,5. Si installa sul centrosinistra della trequarti ma ormai la partita è impazzita e non ci sono più i presupposti per lasciare il segno.

LIND 6. Si divora un gol in avvio di gara poi sciupa un contropiede. Un suo tiro cross provoca l’autorete di Wisnievski.

MEISTER 6.5. Sfiora l’assist per Lind, poi sigla la sua prima rete in maglia nerazzurra.

TRAMONI 5,5. Il ’diamante’ dei nerazzurri nelle ultime settimane ha perso la sua lucentezza abbagliante. Ha sul destro il colpo che potrebbe chiudere il match per il Pisa, ma lo getta alle ortiche con un tiro sgonfio.

PICCININI e BUFFON sv.

INZAGHI 5,5 Il boccone è amarissimo da ingoiare dopo la sconfitta in casa del Sassuolo. La sconfitta del Picco per come è maturata rischia di generare fantasmi e insicurezze nella volata verso il secondo posto.

M.A.