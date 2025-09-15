Le pagelle delle Aquile. Mascardi una sicurezza, ’Wis’ protagonista . In attacco Vlahovic e Artistico non incidono

MASCARDI 6,5: lo salviamo, secondo noi non può nulla sulla traiettoria casuale della girata di Popov e rimane beffato, però si mette in evidenza con buone parate e uscite perentorie che danno sicurezza ai difensori.

WISNIEWSKI 6,5: il più solido della difesa, anche quando non c’è da colpire con la zucca, tenta anche la via del gol con un gran tiro deviato dal portiere, insomma come sempre un protagonista

HRISTOV 6: tranquillo, prova a marcare alto ed è lì che fatica di più, comanda il reparto senza particolari sussulti, contro un attacco degno di nota.

MATEJU 5,5: quando viene puntato non è impeccabile, con il mestiere in area riesce a cavarsela

CANDELA 6: da migliorare la fase difensiva, pare timoroso nelle incursioni in avanti, ma quando ci prova costringe Elia al fallo e mostra buoni numeri

NAGY 6,5: tanto lavoro ‘sporco’ a centrocampo, per contrastare le volte in cui l’Empoli di Pagliuca decide di non penetrare sulle fasce

ESPOSITO 6,5: soprattutto nel primo tempo è propositivo e sereno, siglando con freddezza anche il penalty dello 0-1, mentre nella ripresa lavora più in copertura che essere impegnato a servire i compagni (spesso poco vivaci e ben marcati)

CASSATA 6: grinta e pressione, si procura il rigore del vantaggio, poi il solito giallo di giornata e lascia il suo posto (15’ st ZURKOWSKI 5,5: c’è la qualità, però mancano ancora la sua velocità e gli scatti che speriamo tornino presto).

BERUATTO 6: alla prima da titolare affronta alternativamente Ceesay ed Elia, meglio sul primo, poi lentamente si spegne (38’ st Cistana s.v.: giusto qualche minuto per dare freschezza alla difesa).

ARTISTICO 5,5: più errore suo che miracolo di Fulignati, quel rigore in movimento fallito per l’1-2, che gli aveva regalato Candela nella ripresa, per il resto non ha ancora un buon affiatamento con Vlahovic, però c’è ancora tutto il tempo per affinarla (27’ st SOLERI 6,5: positivo nel suo metà tempo disputato, ci prova in diversi modi, con una girata in area e da fuori, trovando solo rimpalli sfortunati o il fondo)

VLAHOVIC 5,5: esce scontento dopo qualche sprazzo e tanto anonimato, deve migliorare l’intesa col compagno e smarcarsi con più fantasia (15’ st DI SERIO 5,5: aiuta più di chi sostituisce nella fase difensiva, ma in attacco niente da segnalare, fumoso e senza occasioni da poter annotare).

D’ANGELO 6: una partita giocata a scacchi con gli esterni che riescono da entrambe le parti a creare problemi, però centralmente, in velocità si fa fatica nelle chiusure preventive.

Marco Magi