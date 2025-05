LE PAGELLE. In difesa non si passa. Bandinelli instancabile. Cassata dà la carica

GORI 6,5: bravissimo a comandare la difesa, brividi quando il fendente di Ghiglione incoccia il palo, con il portiere a deviare in angolo. Ci mette una pezza sul diagonale di Verde.

WISNIEWSKI 7: il dinamismo di Tongya è ininfluente di fronte alle ottime scelte di tempo del polacco.

HRISTOV 7: dalle sue parti Cerri trova un muro invalicabile.

BERTOLA 7: sulle orme di Stojanovic, ne stronca sul nascere le velleità. Un suo missile fa la barba al sette.

MATEJU 7: è costante la sua spinta propulsiva, splendido il suo assist vincente per la testa di Kouda (76’ VIGNALI 7: tutti in piedi per lo spezzino goleador).

ESPOSITO S. 7: canta e porta la croce, tenace quando si tratta di interdire, brillante in fase di impostazione.

BANDINELLI 7: pedalatore instancabile con alcune giocate sopraffine (76’ NAGY 6,5: sempre nel vivo del gioco).

AURELIO 6,5: diligente nelle due fasi, concede centimetri a Cerri per il colpo di testa che sfiora il palo. Determinante una sua deviazione aerea in angolo, su un pericoloso spiovente.

FALCINELLI 6,5: più manovriero che realizzatore, non capitalizza un ottimo assist di Salvatore Esposito. Da applausi un suo recupero su Ghiglione lanciato a rete (63’ COLAK 6,5: si nota per un colpo di testa, in offside, di poco a lato).

KOUDA 7,5: rimbomba il suo nome a salutare il bellissimo gol di testa, sintesi di intuizione e reattività. Sfiora il raddoppio con un piazzato deviato da Christensen (63’ CASSATA 7: entra con tutta la carica spezzina, da incorniciare ogni suo intervento risolutore, innesta l’azione del raddoppio).

ESPOSITO P. 7: ci prova con una mezza rovesciata in scivolata, con la sfera che lambisce il palo e un fendente da fuori respinto da Christensen (87’ LAPADULA s.v.).

ALL. D’ANGELO 7: standing-ovation per una squadra che ha già totalizzato più punti di quella miracolosa di Italiano.

Fabio Bernardini