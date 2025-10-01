Le pagelle. Kouda dà vivacità a centrocampo. Aurelio un lottatore

SARR 6: al rientro da titolare qualche buona parata, è lucido sulla bomba di Charlys, mentre è il palo a salvarlo sul tiro di Girma. WISNIEWSKI 6,5: dà il meglio quando lo Spezia è in parità numerica, affondando le sue falcate anche nell’altra metà del campo. HRISTOV 5: commette un’ingenuità grande lasciando i suoi in dieci. MATEJU 6: una sicurezza in difesa, rimane però abbastanza contratto CANDELA 5,5: ancora una volta non riesce ad incidere dalla cintola in su. NAGY 6: il suo supporto fa da diga ma a volte quel muro traballa (45’ st Comotto sv). ESPOSITO 6: sta iniziando anche lui la propria risalita. KOUDA 6,5: la sua vivacità fa la differenza a centrocampo, al servizio dei compagni sia in protezione che in appoggio agli attaccanti. Suo l’assist del vantaggio, anche se, per la verità... fa tutto il compagno (22’ st Cassata 6: consueta grinta a centrocampo, senza venire ammonito!). AURELIO 6,5: lotta importante con l’ex aquilotto Marras su quella fascia, ma si destreggia comunque bene (45’ st Beruatto sv). LAPADULA 7: doveva fare la differenza e l’ha fatta, mostrando le sue grandi capacità nell’addomesticare i palloni in area e a segnare, perché in B può ancora essere protagonista (9’ st Cistana 5,5: l’ammonizione all’ingresso in campo è troppo ingenua). SOLERI 5,5: spreca davanti una buona occasione (23’ st Di Serio 5,5: non può fare nulla se non qualche corsa e proteggere dalle risalite della difesa di casa). D’ANGELO 6,5: la minirivoluzione in attacco funziona, non è colpa sua se non si riesce ancora a vincere.

Marco Magi