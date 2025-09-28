Le pagelle, partita insufficiente per la maggior parte delle Aquile. L’attacco non incide, la difesa traballa ancora. Disastro-Fabbri: quel ’rosso’ cambia la partita

MASCARDI 5: sbaglia completamente l’uscita sul calcio d’angolo di Busio con la sfera che si insacca, graziato dal fallo di mano di Compagnon. Ancorato nella propria riga di porta, ha responsabilità sul gol del raddoppio di Korac. Un solo intervento di spessore sul tiro di Fila.

WISNIEWSKI 5: altra prestazione deludente, è alto 195 centimetri, eppure nell’azione del raddoppio veneto si fa prendere il tempo da Korac.

HRISTOV 6: il capitano regge la pressione di Compagnon e Adorante, va un po’ in difficoltà con l’ingresso di Korac.

MATEJU 6: super lavoro del 37 aquilotto, tenace e volitivo nella marcatura.

CANDELA 5,5: centellina troppo le incursioni sulla fascia, preoccupandosi di alzare una diga sulle incursioni di Haps. Serve più intraprendenza (83’ LAPADULA s.v.).

VIGNALI 5: grave la sua ingenuità, dopo solo 7’, che gli costa il rosso. Esattamente, come accadde nel 2021, a Torino, con lo stesso arbitro Fabbri e allo stesso minuto.

ESPOSITO 5,5: arretra il baricentro per aiutare i compagni sul forcing del Venezia. Clamorosa la sua splendida punizione che lambisce il palo a portiere battuto, nel prosieguo niente di trascendentale.

KOUDA 5,5: non riesce ad apportare le qualità che porta in dote, frenato dalla necessità impellente di prestare una maggiore attenzione alla fase difensiva (67’ COMOTTO 5,5: tanta corsa ma poca incisività).

BERUATTO 6: guerreggia efficacemente con Bjarkason, ci prova con un tiro-cross destinato al sette che Stankovic devia in angolo (67’ AURELIO 6: fa il suo a gara ormai compromessa).

DI SERIO 5: con la squadra in inferiorità numerica diventa un’impresa per il trentino dare corpo efficacemente alla manovra in profondità (56’ CASSATA 6: ci mette cuore e grinta).

SOLERI 5: con l’espulsione di Vignali si sacrifica da mezzala, il suo eccesso di generosità determina il fallo ingenuo da rigore su Haps. Da dimenticare un tiro che termina sul fondo (56’ ARTISTICO 5: mal servito, non si rende mai pericoloso).

ALL. D’ANGELO 5: è uno Spezia spento, poco reattivo e manovriero dopo il gol subito, con una classifica davvero preoccupanti. Gara condizionata dal ’rosso’ a Vignali, ma nel mezzo si sono rivisti errori abbastanza evidenti, in primis l’ennesimo gol subito da azione conseguente a calcio d’angolo.

Arbitro FABBRI 4,5: commette un grave errore nell’azione che determina l’espulsione di Vignali, visto che nell’immediatezza precedente non rileva un fallo netto di Busio su Soleri. Anche sul gol annullato a Busio, è il Var che lo salva rilevando il fallo di mano di Compagnon. Completa la sua brutta direzione di gara ammonendo troppo severamente Hristov e facendosi correggere nuovamente dal Var sul rigore inesistente assegnato a Busio.

Fabio Bernardini