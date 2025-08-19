Acquista il giornale
Le pagelle. Per Candela un debutto di grande qualità. Di Serio e Cistana già in forma, Kouda c'è

Ottimo l’ingresso di Hristov. Salva Esposito non sbaglia. Candelari e Nagy così così. Aurelio a scarto ridotto.

di FABIO BERNARDINI
19 agosto 2025
Ottimo esordio per Candela, nella foto assieme al blucerchiato spezzino Benedetti

Ottimo esordio per Candela, nella foto assieme al blucerchiato spezzino Benedetti

Per approfondire:
MASCARDI 7: all’esordio nei grandi, il 18enne carrarese si trasforma in eroe della serata parando i rigori a Henderson e Pedrola. Nel corso dei 90’ mastica amaro sul piattone vincente di Henderson, deviato da Mateju, ottima la parata sul diagonale di Benedetti.

WISNIEWSKI 6: a dispetto del fisico possente, dispensa già un buon livello di forma. Determinante un suo intervento risolutore in area.

CISTANA 6,5: testa alta e petto in fuori, l’ex Brescia evidenzia personalità, tecnica e un’ottima visione di gioco. Non impeccabile nella marcatura di Coda nell’azione del vantaggio doriano (63’ HRISTOV 6,5: sventa una minaccia sotto porta, per poi realizzare freddamente il rigore).

MATEJU 6: perspicace negli interventi, chiude bene le diagonali. Una sola sbavatura nell’azione vincente di Henderson.

CANDELA 7: debutto di qualità per l’esterno destro che vince il duello a distanza con l’amico spezzino Benedetti, anch’egli cresciuto nel settore giovanile aquilotto. Splendido il suo assist per la testa vincente di Artistico.

NAGY 6: il soldatino si mette l’elmetto e va in battaglia con l’immancabile tenacia; da rivedere il suo apporto dalla trequarti in su.

ESPOSITO 6,5: la carica agonistica è già a livelli standard, al pari di alcune giocate di spessore. Firma il rigore decisivo.

CANDELARI 6: sufficienza sulla fiducia, si vede respingere da Riccio la sua conclusione a porta vuota (63’ KOUDA 6,5: si erge a protagonista con un tiro-cross insidioso, un tapin ravvicinato respinto dal portiere e un fendente che lambisce il sette. Sbaglia il rigore, ma sul bis fa gol).

AURELIO 6: circoscrive con efficacia il raggio di azione di Depaoli, salendo un po’ di tono nella ripresa. Non capitalizza al meglio un ottimo servizio di Di Serio.

ARTISTICO 7: al suo emozionante debutto al ‘Picco’, firma un gol di testa alla Pio, sotto gli occhi dell’attaccante dell’Inter di cui eredita la maglia numero nove (77’ SOLERI 6: impeccabile il suo penalty).

DI SERIO 6,5: si destreggia bene tra le linee, propizia un’occasionissima sui piedi di Aurelio, spreca calciando sul portiere un contropiede (77’ COMOTTO 6: a dispetto della sua giovanissima età, il cipiglio e il temperamento evidenziati sono esaltanti).

ALL. D’ANGELO 6,5: è già uno Spezia in formato ‘Picco’, con tanto cuore, grinta, sudore e alcune buone manovre di gioco. Il tutto a fronte di ben sei titolari ai box.

Fabio Bernardini

© Riproduzione riservata

