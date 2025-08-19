Le pagelle. Per Candela un debutto di grande qualità. Di Serio e Cistana già in forma, Kouda c’è

MASCARDI 7: all’esordio nei grandi, il 18enne carrarese si trasforma in eroe della serata parando i rigori a Henderson e Pedrola. Nel corso dei 90’ mastica amaro sul piattone vincente di Henderson, deviato da Mateju, ottima la parata sul diagonale di Benedetti.

WISNIEWSKI 6: a dispetto del fisico possente, dispensa già un buon livello di forma. Determinante un suo intervento risolutore in area.

CISTANA 6,5: testa alta e petto in fuori, l’ex Brescia evidenzia personalità, tecnica e un’ottima visione di gioco. Non impeccabile nella marcatura di Coda nell’azione del vantaggio doriano (63’ HRISTOV 6,5: sventa una minaccia sotto porta, per poi realizzare freddamente il rigore).

MATEJU 6: perspicace negli interventi, chiude bene le diagonali. Una sola sbavatura nell’azione vincente di Henderson.

CANDELA 7: debutto di qualità per l’esterno destro che vince il duello a distanza con l’amico spezzino Benedetti, anch’egli cresciuto nel settore giovanile aquilotto. Splendido il suo assist per la testa vincente di Artistico.

NAGY 6: il soldatino si mette l’elmetto e va in battaglia con l’immancabile tenacia; da rivedere il suo apporto dalla trequarti in su.

ESPOSITO 6,5: la carica agonistica è già a livelli standard, al pari di alcune giocate di spessore. Firma il rigore decisivo.

CANDELARI 6: sufficienza sulla fiducia, si vede respingere da Riccio la sua conclusione a porta vuota (63’ KOUDA 6,5: si erge a protagonista con un tiro-cross insidioso, un tapin ravvicinato respinto dal portiere e un fendente che lambisce il sette. Sbaglia il rigore, ma sul bis fa gol).

AURELIO 6: circoscrive con efficacia il raggio di azione di Depaoli, salendo un po’ di tono nella ripresa. Non capitalizza al meglio un ottimo servizio di Di Serio.

ARTISTICO 7: al suo emozionante debutto al ‘Picco’, firma un gol di testa alla Pio, sotto gli occhi dell’attaccante dell’Inter di cui eredita la maglia numero nove (77’ SOLERI 6: impeccabile il suo penalty).

DI SERIO 6,5: si destreggia bene tra le linee, propizia un’occasionissima sui piedi di Aurelio, spreca calciando sul portiere un contropiede (77’ COMOTTO 6: a dispetto della sua giovanissima età, il cipiglio e il temperamento evidenziati sono esaltanti).

ALL. D’ANGELO 6,5: è già uno Spezia in formato ‘Picco’, con tanto cuore, grinta, sudore e alcune buone manovre di gioco. Il tutto a fronte di ben sei titolari ai box.

Fabio Bernardini