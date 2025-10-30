Le pagelle, prestazione positiva della squadra di D’Angelo. Di Serio da applausi: crea occasioni e fa l’assist. Mateju, Wis e Jack lasciano pochi spazi in difesa

SARR 4: per 66’ spettatore non pagante, combina il patatrac commettendo un clamoroso errore di palleggio, con Lasagna ad approfittarne. Ma è proprio necessario coinvolgere sistematicamente il portiere nell’impostazione, specie quando lo stesso ha più volte avuto incertezze con la palla al piede?

MATEJU 6,5: un maciste sulla cui fisicità si scontrano gli avversari, determinante un suo salvataggio in area.

WISNIEWSKI 6,5: si rivede ai livelli a lui propri, provvidenziale una sua chiusura su Lasagna lanciato in contropiede.

JACK 6,5: sulle orme del temibile Lasagna, gli inibisce le giocate usando tecnica e reattività. Si nota per il suo piede educato con qualche lancio da categoria superiore.

VIGNALI 6,5: infaticabile corridore dal cuore spezzino, innesta l’ottimo lancio in profondità a lanciare Di Serio (85’ CANDELA s.v.).

NAGY 6,5: consueto corridore a oltranza, non va mai in apnea apportando essenzialità e efficacia (80’ CASSATA 6: ci mette cuore e anima).

ESPOSITO 6,5: amministratore diligente del centrocampo, dà ordine e diligenza tattica, non mancando un prezioso contributo in fase difensiva. Esce stremato (85’ KOUDA s.v.).

BERUATTO 6: adattato al ruolo di mezzala sinistra, si destreggia bene tra le linee con un prezioso lavoro di pulizia delle palle sporche (75’ CANDELARI 5,5: non entra bene in partita).

AURELIO 6,5: grinta e cuore da vendere, è fondamentale un suo anticipo di testa su Favale. Di pregevole fattura i suoi affondi sulla fascia.

DI SERIO 7: tra i migliori negli Aquilotti, è bravo ad attaccare la profondità e insinuarsi nei varchi, dal suo piede vellutato parte l’assist perfetto per la testa di Lapadula. Applausi a scena aperta per il suo numero di alta scuola, con il suo bolide di destro deviato in angolo da Fortin (80’ SOLERI s.v.).

LAPADULA 7: un boato incredibile scuote il ‘Picco’ allo splendido gol di testa del fante delle Ande. Non si risparmia in fase di non possesso.

ALL. D’ANGELO 6,5: c’è da mangiarsi le mani per una vittoria che sarebbe stata meritata per come la squadra ha giocato almeno fino al pareggio. Dopo l’1-1 c’è il contraccolpo psicologico con i bianchi che non sono riusciti più a produrre occasioni da gol. Purtroppo tre punti gettati alle ortiche a causa dell’incredibile errore di Sarr. La delusione è palpabile, ma bisogna ripartire dalle buone cose intraviste per 66’ e dagli applausi della folla.

ARBITRO PEZZUTO 6,5: dirige con autorevolezza, con poche sbavature, se si eccettua qualche fischio di troppo nel finale per eccessiva fiscalità.

Fabio Bernardini