Le pagelle. Sarr salva il risultato con due grandi parate. Wisniewski e Nagy, serata da dimenticare

SARR 7: tiene in gioco lo Spezia con una parata strepitosa sulla conclusione a botta sicura di Antonucci, perfetta l’uscita su Kargbo. Nulla può sui gol di Berti e Bastoni (annullato per offside di Antonucci). Applausi di incoraggiamento di tutto il ‘Picco’ per il suo infortunio nel finale.

WISNIEWSKI 5: prestazione da dimenticare, in costante difficoltà sulla velocità di Kargbo, da un suo erroraccio nasce il gol del vantaggio cesenate (62’ VIGNALI 6: bene in fase difensiva, meno sul capovolgimento di fronte).

HRISTOV 6: anche per il capitano un primo tempo così così. Prova a invertire l’inerzia del match con un colpo di testa deviato in angolo, dà la carica nella ripresa.

BERTOLA 7: trasforma il ‘Picco’ in un’autentica bolgia con un gol di testa che resterà nella storia. Ottomila in piedi per lui: tutto come in una favola. Decisivo il suo bellissimo colpo di testa parato da Pisseri, che propizia il gol del pareggio.

MATEJU 6: primo tempo anonimo, mai intraprendente, spesso anticipato, non ha la velocità e la tecnica di Elia. Ripresa decisamente di un altro tenore,con combattività ad oltranza.

NAGY 5: appannato, impreciso, prevedibile nelle giocate, da un suo errato passaggio su Candelari, scaturisce il contropiede che porta alla rete di Bastoni (46’ BANDINELLI 6: più reattivo di Nagy, ma poco incisivo, non sfrutta adeguatamente una buona occasione da gol).

ESPOSITO S. 6,5: ci mette il piede in entrambi i gol aquilotti, calciando in modo calibrato le palle che propiziano le reti di Soleri e Bertola. In precedenza ci prova con un fendente da fuori che lambisce il palo e un tiro che si perde sopra la traversa.

AURELIO 5,5: non si vede quasi mai dalla trequarti in su (46’ CASSATA 6,5: gioca sulla forza dei nervi).

CANDELARI 5,5: un suo diagonale fa la barba al palo. Prestazione non esaltante macchiata dall’errore nel palleggio sul secondo gol romagnolo, fortunatamente annullato per fuorigioco (72’ FALCINELLI 6: buon impatto con il match).

DI SERIO 5,5: pochi varchi a disposizione, spesso raddoppiato in marcatura, non trova mai la giocata vincente pur lottando.

ESPOSITO P. 5,5: prova sulle prime a velocizzare la manovra con tocchi di prima, uno dei quali geniale in profondità a servire Candelari, poi finisce anche lui nella morsa implacabile della difesa cesenate. Arringa la folla con un colpo di testa di poco a lato (66’ SOLERI 7: fa esplodere il ‘Picco’ con un gol di testa da cecchino implacabile, per poi tramutarsi portiere nelle fasi finali del match).

ALL. D’ANGELO 6,5: è uno Spezia dai due volti, decisamente in difficoltà nel primo tempo, più intraprendente e reattivo nella ripresa con un pareggio agguantato con la forza dell’orgoglio e una vittoria conquistata con il cuore.

Fabio Bernardini