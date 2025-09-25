Le pagelle. Sufficienze meritate. Restano criticità per Artistico, Nagy,. Vlahovic e Cassata

SARR 6,5: si vede sbucare la palla dell’1-0 tra una selva di gambe che, chirurgica prima tocca il palo; sul secondo gol ha l’uomo liberissimo davanti a lui, poi tre buone respinte. ONOFRI 6: una partita per acquisire esperienza fra i ‘grandi’ e non demerita (35’ st Soleri 5,5: niente di che il suo finale, poi quel brutto penalty). CISTANA 6: si destreggia bene con i colpi di testa a centro area, comanda bene il reparto, poi partecipa alla defaillance del 2-1. JACK 6: finisce con i crampi, buone qualità da valutare meglio in campionato. VIGNALI 6,5: personalità a centrocampo e anche autore dell’assist del momentaneo primo pareggio (25’ st Candela 5,5: su di lui il fallo che apre le chance dello Spezia, poi nulla). COMOTTO 6,5: carattere nelle giocate, tenta più volte la via del gol, anche di testa, poi ‘serve’ la palla del 2-2 a Lapadula. NAGY 5,5: non c’è una vera regia nei suoi piedi, spesso a rincorrere. CASSATA 5,5: non riesce a costruire molto, discreta comunque la sua interdizione (12’ st KOUDA 6,5: quando entra lo Spezia cambia volto, vuole ben figurare e non paga l’emozione). AURELIO 6,5: fa un gol dei suoi, ovvero arrivando alle spalle di tutti quando non se l’aspetta nessuno, qualche buona incursione (25’ st Beruatto 5,5: spesso in ritardo e poco lucido). ARTISTICO 5,5: perde il passo su una buona occasione, ha vita dura là davanti (12’ st LAPADULA 6: una zampata vincente per dire ‘io so ancora segnare’, poi ancora fallimentare dal dischetto) VLAHOVIC 5,5: tanto impegno e appoggi in costruzione, ma senza incidere. ALLENATORE D’ANGELO 6: i problemi sulle fasce permangono anche se Aurelio e Vignali danno maggiore segnali di speranza, il centrocampo è un test che inizialmente non viene superato.

Marco Magi