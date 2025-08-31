Le pagelle. Wisniewski e Hristov blindano la difesa. Esposito ci prova dalla distanza
MASCARDI 6: spettatore non pagante.
WISNIEWSKI 7: grinta e tempismo, è insuperabile in fase difensiva, non disdegna la spinta.
HRISTOV 7: coordina ottimamente la difesa, buona intesa con i compagni.
CISTANA 6: in crescita rispetto all’opaca prestazione nel derby, chiude bene i varchi (75’ BERUATTO 6: si presenta con un fendente di poco alto).
CANDELA 5,5: pari e patta con il dirimpettaio D’Alessandro, bene in copertura, non si vede quasi mai da centrocampo in su.
NAGY 5,5: nulla da dire sull’approccio grintoso, ma fa fatica a cambiare ritmo (67’ COMOTTO 6: gamba e personalità).
ESPOSITO 6,5: tiene botta su entrambi i fronti, uno suo bolide respinto da Pigliacelli.
CANDELARI 5,5: a fasi alterne in un ruolo in cui stenta a essere protagonista. Encomiabile il suo lavoro di interdizione, (60’ CASSATA 6: consueto apporto di agonismo spezzino).
MATEJU 6: mette in campo fisicità e corsa, un po’ meno la tecnica. Non arriva al tapin vincente. Sventa la minaccia su un pericoloso cross in area.
DI SERIO 6: si danna l’anima cercando di svincolarsi dalla marcatura rigidissima degli avversari (70’ VLAHOVIC 6: grinta e movimenti giusti).
ARTISTICO 6: fa a sportellate con Bettella e Antonini nel vano tentativo di dare profondità alla manovra, mal rifornito dalle retrovie (67’ SOLERI 5,5: così così).
Fabio Bernardini
