Le pagelle. Wisniewski respinge gli assalti dei brianzoli. Cassata ci mette l’anima, Aurelio limita Ciurria

SARR 4: ancora un clamoroso errore che costa il gol di Ravanelli. E dire che nel corso del primo tempo si era distinto per una una prodigiosa respinta sul tiro a botta sicura dello stesso Ravanelli. Non è sereno, probabile il ritorno di Mascardi, a guardia dei pali, nel match contro il Bari.

MATEJU 6,5: regge bene il confronto con i titolati attaccanti biancorossi, ricorrendo alle armi della tenacia e della concentrazione (84’ HRISTOV 6: pur non al meglio risponde presente nel finale).

WISNIEWSKI 6,5: un diesel che carbura alla distanza, cresce il suo apporto di fisicità e tempestività negli interventi in corso d’opera, con un salvataggio decisivo, nel finale, ad evitare il due a zero.

JACK 6,5: altra buona prestazione del 19enne italo-brasiliano, discreto nelle marcature, bravo in fase di impostazione grazie alle sue attitudini qualitative nel palleggio. Ci prova con una bella punizione che lambisce il palo.

CANDELA 5,5: si trincera nella propria metà campo limitando discretamente le progressioni di Azzi. Ma sul fronte offensivo non si vede mai, se non per un tiro da dimenticare su ottimo assist di Cassata (77’ KOUDA s.v.).

VIGNALI 6: prestazione all’insegna del dinamismo e del sacrificio nel ruolo di mezzala destra. Non molla mai, orfano però di una guida a centrocampo che possa lanciarlo negli inserimenti (84’ CANDELARI s.v.: apporta un po’ di dinamismo).

NAGY 6: non ha le qualità balistiche e la tecnica di Esposito, gap che cerca di colmare con la corsa e la disciplina tattica.

CASSATA 6: ci mette anima e cuore, non disdegnando qualche spunto propositivo. Ottima l’iniziativa al 26’, con un cross per l’accorrente Candela non capitalizzato al meglio dall’esterno destro aquilotto (77’ SOLERI 5,5: non incide).

AURELIO 6: tampona efficacemente le sfuriate dell’ex Ciurria, con alcuni interventi decisivi in anticipo. Anche lui poco propositivo in avanti.

VLAHOVIC 5,5: in una partita prettamente difensiva ha poche opportunità per mettersi in mostra (57’ DI SERIO 6: merita un elogio per lo spirito di sacrificio con il quale è entrato in campo, considerando il dolore alla caviglia. Apporta qualche buona accelerazione).

LAPADULA 6: alla sua terza partita in otto giorni lotta come un ragazzino, pur non riuscendo mai a incidere a causa dei pochi palloni a disposizione.

ALL. D’ANGELO 6: il suo Spezia non disputa certo una partita da incorniciare, ma senza otto giocatori infortunati, con Hristov e Di Serio non al meglio, era davvero difficile pensare di fare di più in casa della vice capolista Monza. Senza l’errore di Sarr, pur con una prestazione non esaltante, probabilmente la sua squadra avrebbe conquistato un prezioso pareggio. La classifica è pessima e allarmante, sarà fondamentale vincere contro il Bari.

Fabio Bernardini