Le perplessità dei tifosi. "Scarsa chiarezza dalla proprietà. Una gestione approssimativa»

Tifosi aquilotti sull’orlo di una crisi di nervi, sempre più avviliti e amareggiati per ciò che sta accadendo al loro amato Spezia: "Davvero poca la chiarezza sul fronte societario, con D’Angelo prima delegittimato, poi arruolato nuovamente alla guida tecnica perché non si è trovato l’accordo con Pagliuca. Così non va bene, in queste condizioni di precarietà la salvezza è un’utopia". Non usa mezzi termini Andrea Viviani: "Mi pare che la società non abbia un piano chiaro e efficace per affrontare la fase di estrema emergenza. Questa poca chiarezza non contribuisce assolutamente a risolvere la situazione in atto. Nella pratica, pur non essendovi un comunicato, D’Angelo era stato esonerato, ora si ritrova ad allenare con non so quale spirito e con alle porte partite difficilissime come quelle contro l’Avellino e il Padova. Qualcosa in società non funziona, perché non solo la campagna acquisti non è stata soddisfacente, ma anche questa situazione surreale dell’allenatore lascia senza parole. D’Angelo avrà, comunque, il nostro sostegno massimale". Severo Armando Macchini: "Non mi piace assolutamente come la società ha gestito questa situazione, non si può delegittimare un allenatore come D’Angelo, per poi richiamarlo perché non si è trovato l’accordo con Pagliuca. Una società forte non può presentarsi alla ripresa degli allenamenti in queste condizioni, con un mister sulla graticola il giorno prima, poi richiamato a guidare la squadra ad Avellino. In che condizioni ci presenteremo? Così la salvezza è un’utopia, perché agli occhi della squadra il tecnico non potrà avere la forza di prima, anche se a lui andrà tutto il nostro appoggio". Avvilito Attilio Ricco: "Non ci sono parole, la squadra all’ultimo posto in classifica non è un caso se poi succedono queste cose. La società non può commettere errori così banali: anche in assenza di un comunicato ufficiale, è palese che D’Angelo fosse stato accantonato, salvo poi ‘ripescarlo’ per il il mancato accordo con Pagliuca. I margini per togliersi dalla bassa classifica ci sono ancora, ma serve chiarezza e stabilità". Sulla falsariga Davide Innocenti: "Non mi è mai capitato di vivere una situazione simile, un tecnico dato da tutti i media sulla strada dell’esonero, ritrovatosi poi a allenare la squadra. Avrei dato fiducia a mister D’Angelo a prescindere, perché l’ultimo posto in classifica non è certo imputabile a lui; dopo ciò che è successo, con il mancato arrivo di Pagliuca, stringiamoci tutti attorno al tecnico abruzzese e alla squadra nel tentativo disperato di salvarci. Certo è che la società deve assolutamente migliorare, Roberts e Stillitano ne devono prendere contezza". Amareggiato Claudio Ricci: "È una situazione surreale, con un allenatore esonerato per qualche ora. Se questa è la linea societaria, la logica conseguenza sono i risultati visti fino ad oggi. In che condizioni andiamo a Avellino? Stillitano e Roberts mi hanno fatto una buona impressione, però da loro non mi aspetto una gestione così".

Fabio Bernardini