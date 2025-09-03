LE STRATEGIE. "Scelte condivise con la proprietà. Il futuro nei giovani»

Nelle parole di Melissano la gratitudine per il patron Roberts e il presidente Stillitano: "La proprietà è vicina nel quotidiano, ci ha sempre supportato nelle decisioni. Quando sono arrivate offerte importanti, ha condiviso con noi le scelte conservative, in funzione anche della nostra gente. Non ci hanno mai obbligato a vendere, da parte della proprietà è stato un atto di forza, oltreché un impegno considerando gli strascichi finanziari pesanti relativi al passato. Questo è un anno di transizione per azzerare un po’ il pregresso e ripartire. Noi dobbiamo tutelare questa proprietà che ha dato segnali importanti e ci può garantire longevità".

Riguardo la patrimonializzazione, Melissano ha affermato: "Ad oggi era importante consolidare la squadra. La forza della società si vede nel tenere i giocatori importanti e noi lo abbiamo fatto. Su Beruatto, Artistico, Candela abbiamo diritto di riscatto, gli unici sui quali non abbiamo diritti sono Comotto, Vlahovic, Jack. Ci sono, poi, giocatori che hanno il contratto fino al 2027" come Wisniewski, Esposito, Vignali. "Per Vignali prolungheremo sicuramente, per gli altri saranno fatte valutazioni. Avremo la priorità di prolungare e non intravedo problemi a riguardo".

E poi ci sono i giovani Lischetti, Chiabotto, Conte e Lontani. "Sono ragazzi che, come abbiamo fatto con Mascardi, devono fare un percorso di crescita, perché giocare a Cittadella è una cosa, a Spezia un’altra. Qui ci vuole personalità, i ragazzi devono essere pronti a entrare al ‘Picco’. Una società come lo Spezia deve investire nei giovani per per poter poi fare altri investimenti".

Infine, una riflessione sulla squadra: "I ragazzi sono eccezionali, sono gli stessi che ci hanno portato alla finale playoff. Ciò che è successo l’anno scorso è stato bellissimo ma dobbiamo metterci un punto sennò non ripartiamo. Questa squadra non abbandonerà mai la sua identità di lottare in ogni partita".

Fabio Bernardini