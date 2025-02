L’ex aquilotto arrivato dalla Repubblica Ceca. Oggi previsto il passaggio di proprietà fra Platek e la Fc32. Venduti 9900 biglietti, in tribuna anche Herzan

Un tifoso speciale delle Aquile è giunto, ieri, dalla Repubblica Ceca per dare il suo sostegno allo Spezia. Si tratta del ‘soldatino’ Ondrej Herzán, indimenticato ex aquilotto che nel 2008, dopo il fallimento, non abbandonò la formazione bianca, giocando con essa anche in Serie D e in Seconda divisione. Herzan si è presentato al Ferdeghini per salutare il suo vecchio compagno Nicola Padoin e Beppe Vecchio, per poi visitare il Picco.

Ieri pomeriggio, nel frattempo, gli uomini di D’Angelo hanno proseguito la preparazione a Follo in vista del match contro il Palermo. Il tecnico aquilotto dovrà rinunciare agli infortunati Sarr, Nagy, Soleri e allo squalificato Bandinelli. Si va verso il record di presenze al ‘Picco’: ieri, alle 17, erano già stati venduti 9900 biglietti.

Oggi, infine, a Milano, si materializzerà il passaggio di proprietà dalla famiglia Platek a Fc32 di Paul Francis. Sarà ricomposto il cda, con l’avvocato Andrea Corradino che verrà nominato presidente.

F.B.

Nella foto: Herzan e Padoin