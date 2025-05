L’iniziativa: scooterata con partenza dall’Nh Hotel. Ritrovo alle 17.45. I supporter scortano le Aquile

Tutti insieme per lo Spezia: un intero popolo è pronto a scendere in campo per sostenere i colori bianchi. Sarà un ‘Picco’ sold out, un’autentica bolgia di passione e colori indimenticabile. Uno spettacolo che i fortunati presenti potranno godersi attimo dopo attimo, a partire dal riscaldamento delle squadre, quando il vecchio inno del 1985 risuonerà in un canto generale, fino all’ingresso in campo dei protagonisti per un crogiolo di emozioni e pathos. Prima dell’evento tutti i supporter si ritroveranno, alle 17.45, all’Nh Hotel, per ‘scortare’ la squadra a bordo di scooter fino all’Alberto Picco. L’ennesima testimonianza dell’amore incredibile degli spezzini per lo Spezia 1906: "Dovrà essere una marea aquilotta, un serpentone bianco che accompagnerà i nostri ragazzi verso la battaglia". Per qualche ora la città si fermerà, sospesa dalla gioia di condividere un sogno e l’ansia trepidante per le gesta di Hristov e compagni. Il bianco dominerà la scena, sarà uno stadio quasi completamente vestito del colore amato da tutti gli spezzini, segno distintivo di un’intera comunità. "Bianco color vittoria" è il motto che riecheggia in queste ore, un coro unanime cantato non solo da chi segue le Aquile giornalmente, ma anche da chi tifoso non è, ma condivide comunque l’orgoglio della spezzinità. "Facciamo vedere chi siamo, facciamo tremare le tribune!", è l’appello dei ragazzi della Curva Ferrovia, pronti a sfoderare l’ennesima, strepitosa prova canora capace di annichilire gli avversari e far volare gli Aquilotti verso le vette più alte. L’auspicio di tutti è che, visto la portata dell’evento, in curva tornino a campeggiare gli striscioni e le bandiere per rendere la giornata indimenticabile. C’era una volta un bellissimo striscione che adornava il ‘Picco’ e che sarebbe entusiasmante tornasse a risplendere, magari nella balaustra della zona stampa: "Qui dove domani le Aquile lasciate ogni speranza o voi che entrate".

Fabio Bernardini