Lo Spezia butta via una grande occasione. Errore di Sarr, il Padova strappa il pari

Spezia 1 Padova 1

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Wisniewski Jack; Vignali (86’ Candela), Nagy (81’ Cassata), Esposito (86’ Kouda), Beruatto (76’ Candelari), Aurelio, Di Serio (80’ Soleri), Lapadula. (A disp. Mascardi, Loria, Hristov, Lorenzelli, Vlahovic). All. D’Angelo.

PADOVA (3-5-2): Fortin; Perrotta, Sgarbi, Belli (74’ Faedo); Barreca, Di Maggio, Crisetig, Fusi (55’ Capelli), Favale (55’ Varas); Bortolussi, Lasagna. (A disp. Mouquet, Sorrentino, Seghetti, Ghiglione, Harder, Villa, Pastina, Tumiatti, Buonaiuto). All. Andreoletti.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Assistenti: Mondin di Treviso e El Filali di Alessandria. Quarto ufficilale: Cerbasi di Arezzo. Var: Cosso di Reggio Calabria. Avar: Gariglio di Pinerolo.

Reti: 17’ Lapadula (S), 66’ Lasagna (P)

Note: Spettatori 8.143. Ammoniti nello Spezia Nagy e nel Padova Fusi, Belli, Perrotta, Barreca e Varas. Angoli 3-3; Recupero: 1’, 4’

LA SPEZIA – Allo Spezia non basta una buona prestazione e un primo tempo senza sbavature, per centrare la vittoria al Picco che manca dal lontano 25 maggio. Le Aquile si illudono di poter centrare il secondo successo di fila ma di fronte trovano un Padova che, pur ben poco pericoloso nell’arco dei 90 minuti, nella ripresa è riuscito a rimettere in carreggiata un match fino a quel momento a senso unico, complice un clamoroso errore del portiere Sarr.

I padroni di casa partono con un 3-5-2 che si trasforma quasi subito in un 4-4-2 con il recuperato Wisniewski e il confermato Jack centrali, Mateju a destra e Aurelio a sinistra. In attacco fiducia a bomber Lapadula con Di Serio (uno dei migliori in campo) a fargli da spalla. Al 17’ con un’azione tanto veloce quanto bella, gli aquilotti passano in vantaggio. Esposito lancia lungo per Vignali, palla a Di Serio che mette in mezzo un cross perfetto per la testa di Lapadula, bravo a svettare più in alto di tutti e a superare Fortin. Al 33’ l’incontenibile Di Serio si gira in area e di potenza impegna il portiere avversario in corner. I locali crescono sempre più, prendendo in mano il pallino del gioco.

Tanti gli spunti per il reparto avanzato, ma in uno di questi Lapadula non riesce ad approfittare di un liscio difensivo di Perrotta. Con queste premesse e con il completo controllo della gara da parte dello Spezia, scivola via un primo tempo in cui Sarr è del tutto inoperoso.

Nella ripresa il meccanismo un po’ s’inceppa e complice un’enorme ingenuità di Sarr il Padova trova il pareggio. Al 66’ Lasagna in pressione sfrutta l’unica occasione capitata fino a quel momento: Sarr aspetta troppo per rinviare e quando lo fa, calcia addosso all’attaccante ospite e sulla carambola il pallone si insacca. Tutto da rifare per lo Spezia che subisce il contraccolpo ed inizia un po’ a soffrire. All’84’ Aurelio sbuca alle spalle di Faedo e da posizione defilata impegna ad un grande intervento il portiere dei veneti. Al 94’ Di Maggio spreca il match-point, lisciando la palla da ottima posizione. Una punizione che sarebbe stata troppo pesante per uno Spezia, a cui anche il pareggio sta decisamente stretto.

Ilaria Gallione