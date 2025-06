Lo Spezia chiede 5 milioni per ’Wis’. Amatucci (Fiorentina) fra gli obiettivi

Mercato e bilancio si muovono di pari passo in casa Spezia dove l’esigenza di costruire una squadra vincente, deve contemperarsi con i parametri economici-finanziari che il club si è dato. È vero che il neo patron Thomas Roberts ha dichiarato che i problemi finanziari del club sono un ricordo, ma è altresì innegabile che già con la semestrale dello scorso marzo il passivo del club si aggirava sui 9,5 milioni, con prospettive di chiusura in rosso al 30 giugno, pare, di oltre17 milioni. Ne conseguirà la necessità di ricapitalizzazioni, con capacità di spesa che non saranno ai livelli del Palermo o della Cremonese dello scorso anno. Anche al netto di eventuali entrate derivanti dalle cessioni di Wisniewski e Salvatore Esposito. Per il polacco, il tecnico dell’Udinese Runjaic stravede, lo Spezia è disposto a privarsene per una cifra non inferiore ai 5 milioni di euro, ottenendo in tal modo una plusvalenza di poco più di un milione di euro visto i 3,8 milioni di euro sborsari al Venezia nel 2023.

Riguardo Salvatore Esposito, arrivano conferme dalla Turchia di un interesse forte del Besiktas per il partenopeo, anche se non è stata formulata una vera e propria offerta com’è normale che sia nell’ambito dei sondaggi preliminari in atto. Il club turco sarebbe quello che maggiormente si avvicinerebbe alla cifra richiesta dallo Spezia, vale a dire sei milioni di euro più bonus, una somma che difficilmente il Bologna o il Parma sarebbero disposti a versare. Proprio i ducali, con il possibile avvento di mister di De Rossi, potrebbero virare sul fantasista campano, ma è ancora tutto in una fase embrionale. Sullo sfondo resta il forte interesse del Napoli per il portiere Diego Mascardi. Di sicuro nessuna offerta è arrivata in via Melara per nessuno dei tre giocatori. Arrivano poi conferme da Modena di un interessamento del club canarino per Leandro Chichizola, mentre Nicolò Bertola, svincolato, è sempre più vicino all’Udinese. In stand-by la situazione arrivi. Detto che Melissano ha già sondato il terreno per gli attaccanti Gabriele Artistico (Lazio), Gennaro Borrelli (Brescia), i centrocampisti Giulio Maggiore (Salernitana), Matteo Dagasso (Pescara), non sono state ancora formulate proposte ufficiali ai club di appartenenza.

Smentita la notizia rimbalzata da Empoli di una possibile apertura del club toscano per Duccio Degli Innocenti, così come l’interesse per il centrocampista finlandese Niklas Pyyhtia, del Bologna, lo scorso anno al Sud Tirol. Occhi puntati, invece, a seguito della partenza probabile di Salvatore Esposito, sul regista Lorenzo Amatucci della Fiorentina, classe 2004 attualmente nelle fila della Salernitana, sul quale è forte anche il Palermo. I buoni rapporti con il club viola di Melissano potrebbero fare la differenza.