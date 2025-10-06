Lo Spezia dà fiducia a D’Angelo (per ora). Oggi in campo nell’allenamento a Follo

Luca D’Angelo (almeno per adesso) non si tocca. Sarà lui, oggi pomeriggio, a dirigere l’allenamento della squadra oggi pomeriggio al centro sportivo di Follo, quindi, di fatto, proseguendo la sua avventura sulla panchina dello Spezia. Le voci circolate di un suo esonero e poi di una sua sostituzione in favore di Moreno Longo, si sono rivelate (almeno per adesso) infondate. Meglio così, secondo noi. Il proprietario Roberts, il presidente Stillitano, Gazzoli e Melissano, pare abbiano deciso di andare avanti con lui. Se poi cambierà qualcosa... siamo abituati alle sorprese. Ma vogliamo davvero pensare che l’allenatore detenga la maggior parte delle colpe e/o comunque che attraverso un suo allontanamento si possa far migliorare la posizione in classifica dello Spezia? Puro ottimismo. Basta guardare la formazione aquilotta scesa in campo contro il Palermo: soltanto Cistana è una novità di quest’anno, ed era dentro giusto perché il capitano Hristov era squalificato, altrimenti sarebbe una formazione che avremmo potuto leggere nella stagione 2024/25.

Tante le domande che ci si possono porre a questo punto. Dal fatto se D’Angelo si sia fossilizzato con lo ‘zoccolo duro’ a che, comunque, non creda abbastanza nei nuovi arrivati. Crediamo che la risposta sia abbastanza (laconicamente) semplice: i nuovi non sono, per qualsivoglia motivo legato a preparazione atletica, adattamento, affiatamento e perché no, qualità, dello stesso livello degli elementi già presenti in rosa. E specialmente non lo sono di quelli che hanno sostituito: Beruatto, Candela, Artistico, Vlahovic e mettiamoci pure il giovanissimo Comotto (di cui va valutato, in ogni caso, il valore assoluto), non sono (almeno per adesso) minimamente vicini a giocatori come Reca, Elia, Degli Innocenti e Pio Esposito. Questa è la verità, se poi vogliamo discutere di moduli, competenze, duttilità tattica, motivazioni, tattica o altro, facciamolo. Ma senza prenderci in giro e soprattutto rispettando chi fa il proprio lavoro. Un fattore deve essere fondamentale in una squadra, proprio perché di gruppo si parla: la compattezza, l’essere tutti dalla stessa parte. In questo caso, dalla parte dell’allenatore.

Ci sono screzi, dissidi, problemi tra qualche elemento della rosa e D’Angelo? Non siamo nello spogliatoio e non lo sappiamo, ma se così fosse, sarebbe quello un altro grattacapo da risolvere. Perché se il gruppo non è unito come quello dello scorso anno, allora sì che il gap in negativo si dilata. Se poi ci si aggiunge che non funzionano più gli schemi su palla inattiva, qualche elemento è apparso ancora decisamente sottotono (in particolare Salvatore Esposito e Nagy, nervature del centrocampo, in cui manca un altro big come Bandinelli), non c’è più un superbomber come Pio Esposito e qualche partita è girata male, ecco lì come si arriva a quei miseri 3 punti in classifica. Come risolverla? D’Angelo, pensaci tu.

Marco Magi