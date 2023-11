"Lo Spezia esonera Alvini: traballa la panchina"

La notizia nel titolo del Corriere dello Sport-Stadio dava una svolta netta: "Lo Spezia esonera Alvini". Poi nel testo Massimo Malfatto aggiusta il tiro scrivendo che "traballa la panchina di Alvini". Al Corriere bisogna comunque riconoscere l’unico 7 nelle pagelle delle Aquile che va a Dragowski: per il resto, "subito pericolosa la formazione ligure", ma "al primo affondo i grigiorossi passano". Secondo Simone Battaggia sulla Gazzetta dello Sport, "colpiva l’atteggiamento: baricentro alto, tanto movimento ma idee poco chiare nell’attaccare l’area, leggerezza nei contrasti e poca attenzione nel possesso"; nonché "Alvini non è riuscito a cambiare la partita nella ripresa". Su Tuttosport, Federico Spinelli riporta che "lo Spezia prova a trovare nuova linfa coi cambi, ma le occasioni mancano" e "nel finale gli ospiti si fanno notare per il bruttissimo fallo di Nikolau". Sulla Repubblica infine si dice che "Lo Spezia manovra bene e nasconde a tratti la palla ai grigiorossi, ma difetta negli ultimi sedici metri con Sarr chiamato a qualche uscita, ma a nessuna parata decisiva".