Lo Spezia si impantana nella Laguna. A Venezia sconfitta fra le proteste. Ma la prestazione è sotto le attese

Venezia

2

Spezia

0

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (83’ Svoboda), Venturi (46’ Korac), Sverko; Bjarkason. Doumbia, Perez, Busio, Haps (71’ Bohinen); Compagnon (46’ Hainaut), Adorante (69’ Fila). (A disp. Plizzari, Sidibè, Sagrado, Pietrelli, Yeboah, Lella, Casas). All. Stroppa

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Hristov, Wisniewski; Candela (82’ Lapadula), Vignali, Esposito, Kouda (67’ Comotto), Beruatto (67’ Aurelio); Di Serio (56’ Cassata), Soleri (56’ Artistico). (A disp. Loria, Sarr, Onofri, Jack, Cistana, Nagy, Vlahovic). All. D’Angelo

Arbitro: Fabbri di Ravenna (assistenti Ceolin di Treviso e Catallo di Frosinone). Quarto ufficiale di gara: Bozzetto di Bergamo. Var: Pezzuto di Lecce. Avar: Matteo Gualtieri d’Asti.

Reti: 29’ (rigore) Adorante, 54’ Korac

Note: espulso al 7’ Vignali (S). Ammoniti Hristov e Cassata (S), Perez (V). Angoli 7-2. Recupero: 4’ e 3’.

VENEZIA – Prosegue il momento-no dello Spezia che a Venezia incassa la terza sconfitta stagionale (seconda consecutiva) e, ancora a secco di vittorie, non riesce a muovere una classifica che lo vede relegato nei bassifondi con soli 2 punti all’attivo. Anche in Laguna si è visto un reparto difensivo che sembra aver perso solidità e compattezza, un centrocampo non sufficientemente reattivo e un attacco decisamente poco prolifico: queste al momento le caratteristiche di una squadra che sta facendo un’enorme fatica a reagire ad un inizio di campionato ben al di sotto delle aspettative. Al ’Penzo’ si aggiudica così la sfida il Venezia che, dopo aver superato il turno di Coppa Italia ai rigori con il Verona, centra un successo fondamentale per risalire qualche posizione. Partenza subito in salita per gli aquilotti che all’7’ devono fare i conti con l’espulsione di Vignali. Il suo intervento con piede ’a martello’ sulla caviglia di Doumbia, revisionato al Var, porta all’espulsione decretata da Fabbri. Amara curiosità: identico epilogo con lo stesso arbitro e allo stesso minuto in un Torino-Spezia del 2021 in serie A, con ’rosso’ a Vignali assegnato dal Var. Ieri però l’episodio che ha cambiato la partita è stata preceduto da un fallo, apparso netto, di Busio su Soleri sul quale Fabbri non è intervenuto, senza alcuna correzione del Var. Sul proseguimento dell’azione è arrivato il ’rosso’ a Vignali. A mettere ulterioremente in salita il match delle Aquile al 26’ l’intervento falloso di Soleri in area su Haps che porta al rigore per il Venezia. Dal dischetto si presenta Adorante, Mascardi intuisce la traiettoria ma la conclusione è angolata e non riesce ad evitare il gol. Al 44’ Esposito, che in inferiorità numerica è costretto agli straordinari, tenta di sorprendere Stankovic con una punizione che finisce di poco fuori.

Al terzo minuto di recupero Busio direttamente da calcio d’angolo raddoppia. Evidenti le colpe di Mascardi che smanaccia malamente, ma alle sue spalle Compagnon corregge in rete con un gomito. L’arbitro (apparso poco attento e impreciso in più di un’occasione) non se ne accorge ed è nuovamente il Var ad intervenire, annullando il gol. Nella ripresa gli ospiti sembrano rientrare in campo con un piglio diverso ed è Beruatto a mettere in seria difficoltà il portiere avversario. I padroni di casa sfruttano, però, le ripartenze e al 54’ Perez sul secondo palo serve Hainaut che fa sponda per l’incornata vincente di Korac. Troppo imprecisa la difesa spezzina che ha incassato finora otto reti, cinque negli ultimi due turni. Nel finale la gran botta di Fila viene deviata sulla traversa in maniera provvidenziale da Mascardi. Ne sussegue un altro momento di confusione con la revisione del penalty che l’arbitro aveva erroneamente concesso per un fallo non commesso da Hristov su Busio. Il fischio finale sancisce un altro passo falso dello Spezia e la settima vittoria di Stroppa ai danni di D’Angelo su dodici confronti in carriera.

Ilaria Gallione