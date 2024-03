Lo Spezia si spegne troppo presto. Mateju segna all’inizio del 2° tempo il Bari fa 1-1 su autogol quasi subito. Poi nessuna occasione per vincere

Un punto che non cambia una classifica drammatica, con lo Spezia sempre terzultimo. D’Angelo torna al 3-5-2 come a Modena con cinque cambi rispetto a mercoledì, per turnover e anche per la figuraccia di mercoledì. Tanco esordisce dall’inizio come centrale di destra accanto a Hristov e Nikolaou; Elia esterno sinistro di centrocampo, con Mateju a destra, Nagy regista al posto di Salvatore Esposito, affiancato da Cassata a destra e Jagiello a sinistra; Di Serio e Pio Esposito punte al posto di Falcinelli e Moro, con Verde escluso come al Braglia. Iachini schiera Il Bari con un 3-4-1-2, difesa con Matino, l’immarcescibile Di Cesare e Zuzek al posto dello squalificato Vicari, centrocampo con Dorval esterno destro, Benali ed Edjouma in mezzo, rilevando Lulic che poi subentrerà all’intervallo, Ricci esterno sinistro. Sibilli trequartista coi fiocchi, punte lo spezzino Morachioli e Nasti, con Menez in tribuna per noie al ginocchio.

Lo Spezia si fa senz’altro preferire nel primo tempo, mantenendo a lungo l’iniziativa e facendosi pericoloso tre volte: Tanco al 4’spara dai 30 metri, parato; Cassata al 17’si fa largo tra tre avversari e tira dai 25, Brenno alza in corner. Il santerenzino ci riprova al 27’sugli sviluppi di un corner, il suo rasoterra dal limite è forte e preciso, ma il portiere barese si salva a fil di palo con un difficile intervento. Tutti tiri da fuori, perché in area emerge la solita sterilità: è esemplare quel che accade al 22’, quando Elia ruba una gran palla e viene falciato da Matino, vantaggio per Pio Esposito che entra in area da sinistra e fallisce un comodo appoggio per Di Serio, per non parlare dei sette corner dei primi 45’che hanno prodotto solo l’occasione di Cassata. Il Bari si segnala solo per un tiro di Dorval all’11’,ma Zoet è sicuro.

I Galletti vanno al riposo sommersi dai fischi e al rientro provano a reagire, Di Cesare raccoglie un corner al 4’ e impegna Zoet, ma un minuto dopo lo Spezia passa con un gran lancio dai 40 metri di Jagiello che trova in area Mateju, che controlla da bomber e batte Brenno. Il vantaggio dura solo sei minuti: pezzo di bravura di Morachioli, che si libera di Tanco e serve Sibilli, il cui tiro incoccia sul petto di Hristov e spiazza Zoet: quando deve andare male, va male.

Il Bari si accende, lo Spezia deve rinunciare a Di Serio che si infortuna alla coscia sinistra, problemi al flessore. D’Angelo rimescola tutto con un triplo cambio, inserendo Falcinelli, Salvatore Esposito (per Jagiello) e Bertola (per Tanco), che si fa subito ammonire. Chissà perché, Verde rimane ad ammuffire in panchina. Il ritmo crolla, il gioco diventa sempre più frammentario, con qualche piccola fiammata, come il lancio di Ricci per Lulic al 24’, con tiro sull’esterno della rete. Emblematico che lo Spezia batta il primo corner della ripresa all’87’, mentre il Bari ha un’occasione all’89’, quando l’ottimo Sibilli (arrivato a 10 gol) serve Puscas, che di testa sfiora il palo. Troppo poco per accampare rimpianti, da una parte e dall’altra. Al Bari il punto può andare, anche se lo allontana dai play-off, ma non allo Spezia: d’altra parte, è completamente mancata l’ultima mezz’ora per cercare qualcosa di più.