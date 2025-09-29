L’opinione dei tifosi che erano presenti a Venezia. Dopo il Penzo aumenta la preoccupazione: "Così la salvezza diventa difficilissima»

"Spezia che delusione, così la salvezza diventa difficilissima!". A dir poco amareggiati e preoccupati per l’ennesima prova incolore della loro squadra del cuore, i tifosi aquilotti sollecitano addirittura un intervento del patron Roberts e del presidente Stillitano: "La proprietà, che ringraziamo infinitamente per averci salvato dal fallimento, entri in scena direttamente per capire le problematiche della squadra". Sconfortato Raffaele Sassarini, tra i quattrocento presenti al ‘Penzo’: "È uno Spezia piatto, che non lotta, involuto, per noi che abbiamo affrontato questa lunga trasferta si tratta di una delusione incredibile. Qui non c’entra il sistema di gioco, è l’atteggiamento battagliero che manca completamente, in questo momento lo Spezia è un complesso di giocatori che non gioca da squadra. Roberts e Stillitano, che bisogna ringraziare all’infinito per averci salvato, devono intervenire direttamente per capire cosa sta succedendo. I 10mila tifosi di media del ‘Picco’ non meritano più queste prestazioni deludenti". Scruta con preoccupazione la classifica Roberto Zito, anch’egli presente in terra veneta: "Serve assolutamente un cambio di rotta, con una vittoria non più rinviabile a Reggio Emilia perché la classifica fa molta paura, non si può perdere ulteriore terreno. È vero che la partita è stata condizionata dall’espulsione ingiusta ma la squadra, dopo il gol subito, è apparsa scarica, poco reattiva. Credo che il gruppo abbia bisogno di compattarsi, anche attraverso un intervento forte e diretto di Roberts e Stillitano". Cosetta Fontana scuote la testa "Grandissima amarezza perché ancora una volta abbiamo visto una squadra spenta, senza anima, incapace di reagire dopo il il rigore subito. Senza dubbio hanno pesato l’espulsione ingiusta e una direzione arbitrale veramente negativa, ma le partite devono essere interpretate in maniera diversa". Duro il commento di Michele Pastorello: "Sono amareggiato e deluso per l’ennesima prestazione senza anima di uno Spezia palesemente in difficoltà. Troppi gli atleti sotto le attese: l’attacco è evanescente, servirebbe l’apporto di Lapadula, la difesa ha già incassato otto gol, molti dei quali su palla inattiva, il centrocampo è senza fantasia e qualità. C’è una fortissima preoccupazione per la salvezza. Grave l’errore arbitrale, ma altrettante le ingenuità evidenti di Vignali e Soleri. Anche sul fronte tattico mi pare che il 3-5-2 non stia funzionando. Importantissima, in questa fase critica, sarebbe la presenza di Roberts e Stillitano".

Fabio Bernardini