’LOTTO CON LO SPEZIA’. Gara di solidarietà per la pediatria del Sant’Andrea

Tutti in campo per la solidarietà. La sala multimediale ’Matteo Tivegna’ della centrale Enel della Spezia, ha ospitato l’altro pomeriggio la presentazione ‘Lotto con lo Spezia 2025’, una raccolta fondi per la donazione di un’apparecchiatura di monitoraggio delle funzioni vitali al reparto di Pediatria dell’Ospedale Sant’Andrea. Un’iniziativa a cura dell’associazione Tive6 in memoria di Matteo Tivegna, scomparso nel 2017, in collaborazione con lo Spezia Calcio e con la Uisp Sport per tutti La Spezia Val di Magra. In prima linea i tifosi del club Orgoglio Spezzino, che hanno anche donato una cospicua cifra per la nobile causa. In videoconferenza è intervenuto la vecchia gloria dello Spezia Sergio Ferretti (nella foto), testimonial dell’evento. Lo stesso ex giocatore aquilotto, beniamino del popolo bianco, sarà presente sabato a un pranzo di beneficenza. Lo Spezia ha donato undici maglie, che saranno messe in palio in una lotteria che si svolgerà oggi in occasione della partita Spezia-Cremonese in programma al Picco alle 20.30.

Fabio Bernardini