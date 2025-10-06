Malgrado la sconfitta il ’Picco’ ha applaudito la squadra alla fine del match col Palermo. I tifosi si schierano dalla parte del mister: "Deve restare, cambiando l’assetto tattico»

A dispetto dell’umore nerissimo che anima chiunque abbia a cuore le Aquile, la ragione e il cuore hanno spinto i 9mila tifosi bianchi del ‘Picco’ a tributare a tecnico e giocatori cori di incoraggiamento dopo l’ennesima sconfitta. Resta l’amarezza per un avvio pessimo di campionato, ma anche la speranza di una ripresa: "La rosa è competitiva per raggiungere la salvezza. Ed è bene continuare con mister D’Angelo in panchina, anche se sarebbe opportuno che il tecnico cambiasse qualcosa a livello tattico". Non nasconde la preoccupazione Stefano Bonomi: "C’è un evidente problema psicologico, di mancanza di stimoli, nei giocatori conseguente ai postumi della sconfitta in finale playoff, i dirigenti avrebbero dovuto operare una rivoluzione. Incassare tutti quei gol da palla inattiva significa difettare in concentrazione. È difficile venire fuori da una situazione di questo tipo, ritengo sia importante andare avanti con mister D’Angelo anche se sarebbe opportuno che lui adottasse qualche variante a livello tattico. La salvezza è complicata, servirà uno spirito diverso".

Resta fiducioso Cristian D’Andrea: "Purtroppo l’umore di tutti è nerissimo, la situazione di classifica è precaria, ma non è tutto da buttare perché la squadra ha interpretato bene la partita contro il Palermo sul piano agonistico. Purtroppo, ci sono dei limiti tecnici, specie in attacco. Io sono per la conferma di mister D’Angelo, anche se pure lui qualcosa dovrà modificare nelle scelte dei giocatori. L’organico, pur con carenze strutturali in attacco e sugli esterni, non rispecchia la classifica attuale, sono ottimista sulla capacità della squadra di guadagnare la salvezza".

Si allinea a questo pensiero Giovanni Valdettaro: "Peccato i due gol incassati ancora una volta su palla inattiva, non certo un segnale incoraggiante. Sul piano tattico mi pare che il tecnico abbia modificato qualcosa, contro una corazzata come il Palermo la difesa ha retto bene l’urto, fatta eccezione per quelle due disattenzioni. La mia speranza è che mister D’Angelo possa restare sulla panchina aquilotta, apportando però alcune modifiche tattiche. Lo Spezia si può salvare, nulla è compromesso, l’organico ha le potenzialità per risollevarsi da questa situazione". Sulla stessa falsariga anche Valter Renesto: "Lo Spezia non riesce a produrre un gioco efficace, gli avversari sanno le nostre modalità di manovra e prendono le contromisure. Ci sono problemi evidenti sugli esterni, mentre l’anno scorso Reca e Elia saltavano sistematicamente gli avversari, quest’anno non c’è mai un affondo. E poi l’attacco è evanescente, se si eccettua Lapadula, fermo restando che le palle giocabili sono davvero poche. Sono per la conferma di D’Angelo. L’importante è che tutti remino dalla stessa parte, programmando già rinforzi per gennaio. La salvezza è ancora possibile".

Fabio Bernardini