Mantova-Spezia 2-2: aquilotti avanti di 2 gol e poi ripresi, la A diretta si allontana

Mantova, 13 aprile 2025 – Punti persi pesanti dello Spezia che pareggia a Mantova 2-2 dopo essere stato in vantaggio di due gol e rischiando anche nel finale di perdere. Dopo i gol di Aurelio e Salvatore Esposito, ci ha pensato Maggioni con una doppietta a fissare lo score. A cambiare la gara l'espulsione di Bertola, che è apparsa non proprio limpida (era più giusta un'ammonizione). Adesso il Pisa è a +7, mentre il Sassuolo può festeggiare aritmeticamente la Serie A.

Non succede praticamente nulla fino al quarto d'ora quando Gori si butta in mezzo per anticipare Mensah dopo il colpo di testa di Mancuso, poi ancora l'attaccante col numero 19 ma il suo piattone da fuori area non trova lo specchio. Passano tre minuti e lo Spezia passa in vantaggio con Aurelio: punizione di Salvatore Esposito e testa del difensore lasciato da solo dai difensori lombardi. È lo 0-1. La risposta arriva al 28' con Mancuso che riceve da Radaelli, ma ancora calcia fuori. Grande la parata di Gori al 33' con Galuppini che riceve da Mancuso, e tira da posizione ravvicinata, sebbene non angolatissima. Poi, sul corner dalla destra, al 36' l'incornata di Galuppini non va distante dal palo alla destra di Gori, disteso in tuffo. Il primo tempo si chiude con un rasoterra di Trimboli che non impensierisce Gori.

Dopo l'intervallo nessun cambio (nel finale di primo tempo Radaelli lascia a Maggioni) e dopo 4' Lapadula tocca senza troppo forza da dentro l'area piccola, così Festa para facile. Ma dopo il tiro a giro di Mancuso con palla alta, al 7' Pio Esposito la cede all'indietro per il fratello Salvatore che la piazza da fuori area nell'angolo alla destra di Festa. È lo 0-2.

Lo Spezia rimane in 10 per l'espulsione di Bertola al 18', dopo il fallo su Mensah e la decisione di Ghersini su segnalazione della sala Var. Fa il suo ingresso, al posto di Lapadula, il diciannovenne Mattia Benvenuto, all'esordio. Al 35' accorcia il Mantova, grazie a Maggioni che raccoglie il cross di Ruocco e la tocca dentro. È l'1-2.

Sfiorano il pari al 39' i padroni di casa con Bragantini che colpisce il palo, dopo il tiro di Brignani respinto bene da Gori. L'assedio continua e il Mantova pareggia al 49' con Maggioni (prima una super parata su Brignani), con un colpo di testa anticipando Hristov. Al 52' il Mantova segna con Cella, però poi l'arbitro annulla su segnalazione del Var, per fuorigioco.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli (41' st Maggioni), Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Wieser (30' st Bragantini); Galuppini, Mancuso (15' st De Benedetti), Fiori (15' st Ruocco); Mensah (30' st Aramu). A disp. Sonzogni, Solini, Redolfi, Fedeli, Artioli, Paoletti, De Maio. All. Possanzini.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Elia (42' st Giorgeschi), Nagy, S. Esposito, Bandinelli (30' st Cassata), Aurelio; P. Esposito (30' st Di Serio), Lapadula (19' st Benvenuto). A disp. Mascardi, Chichizola, Ferrer, Falcinelli, Colak, Di Serio, Cassata, Candelari, Giorgeschi, Kouda, Djankpata. All. D'Angelo.

Arbitro: Ghersini di Genova (assistenti Prenna di Molfetta e Galimberti di Seregno, quarto uomo Djurdjevic di Trieste; Var Volpi di Arezzo, Avar Giua di Olbia).

Marcatori: 18' pt Aurelio (S); 7' st S. Esposito (S), 35' st Maggioni (M), 49' st Maggioni,