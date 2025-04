Mantova vs Spezia: Storia di Sfide e Vittorie nel Calcio Italiano

La prima volta fu il 13 novembre 1921 e il Mantova vinse 4-0. Comunque non è andata molto meglio nell’arco del tempo per lo Spezia che, nelle sue trasferte in terra lombarda, ha raccolto soltanto una vittoria, che fa da contraltare a 8 sconfitte. A completare lo score 6 pareggi.

Andiamo subito a quell’unico acuto, datato 17 aprile 2005, con in panchina Loris Dominissini (che aveva sostituito Marco Alessandrini): fu Massimiliano Guidetti (nella foto) a fissare il risultato (0-1) con un gol al 18’, laureandosi poi capocannoniere della stagione di Serie C1, mentre i mantovani (allenati da Di Carlo) salirono comunque in Serie A.

In campo, con schema 4-4-2, andarono (nel giorno dell’esordio tra i professionisti di Mirko Bruccini) Rubini; Rizzo, Cardinale, Tricarico (30’ st Beati), Bordin; Bruni, Matteassi (35’ st Bruccini), Anaclerio, Scoponi; Baggio (20’ st Meggiorini), Guidetti.

Anche nell’ultima volta che le due squadre si sono sfidate, il 22 dicembre 2007, in Serie B, Guidetti andò a segno, ma non servì a contrastare la tripletta di Godeas ma solo a portare il team aquilotto sul 2-1.

Era il secondo anno della mitica Serie B targata Antonio Soda, quella che poi portò alla retrocessione (penultimi con 33 punti), al fallimento e alla ripartenza dalla Serie D trainata dal patron Gabriele Volpi.

In generale, i precedenti in campionato sono 31, con 11 vittorie del Mantova, 7 dello Spezia e 13 pareggi.