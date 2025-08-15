Mascardi si prende la maglia ’numero 1’. In campo in Coppa e contro la Carrarese

Un portiere, un esterno sinistro e, forse, un centrale di difesa in entrata (possibile, in extremis, la riproposizione di Cittadini). Parallelamente, le urgenti cessioni di Antonucci (continua la trattativa con il Bari), Colak, Verde, Cugnata, Serpe, Crespi. Quest’ultimo è pronto per la nuova avventura in Grecia al Kallithea, ma per il momento resterà nei ranghi fino a quando non arriverà un altro portiere. Detto che l’esterno destro spezzino Antonio Candela, classe 2000, sarà aquilotto già oggi, con l’ufficializzazione entro lunedì, sono queste le operazioni in programma dal ds aquilotto Stefano Melissano. A corredo restano in stand-by le posizioni di Lapadula, la cui cessione al Pescara potrebbe sbloccarsi sul finire di mercato (sebbene la sua conferma sarebbe ben gradita ai più), Esposito e Wisniewski per i quali le porte di una possibile vendita, in caso di chiamata di un club di A restano aperte. In caso di partenza di Esposito (il Bologna è su altri profili, resta sullo sfondo il Verona), ci sarebbe già l’opzione per Alessandro Sersanti della Juventus, ex Reggiana. E’ una fase molto delicata nella quale Melissano cercherà di accelerare le operazioni in entrata e in uscita per dare a mister D’Angelo un organico il più completo possibile in vista del debutto in campionato del 24 agosto, nel derby contro la Carrarese. Troppo importante, dopo la delusione del 1° giugno, ripartire bene per alimentare l’entusiasmo e le aspettative di un pubblico straordinario che, con quasi 7000 abbonamenti sottoscritti, merita ampiamente una squadra in grado di regalare soddisfazioni.

Per il ruolo di portiere sono al vaglio diversi profili che si sposano con la strategia societaria volta a consegnare allo staff tecnico un terzo portiere esperto (e low cost) in aggiunta ai titolari Sarr (alle prese con un piccolo infortunio che lo terrà fuori per le prime giornate di campionato) e Mascardi, quest’ultimo pronto a giocare dall’inizio in Coppa e nei primi match con Carrarese e Catanzaro. Sotto la lente, in primis, Leonardo Loria del Pisa, che gode della stima di mister D’Angelo visto che lo ha già allenato. Sullo sfondo gli svincolati Matteo Pisseri, ex Cesena, Richard Marcone, ex Parma, Stefano Minelli, Filippo Perucchini. Più futuribile l’ipotesi di Nikita Contini del Napoli (a cui interessa Mascardi). Per quanto riguarda il ruolo di esterno sinistro restano al vaglio Pieragnolo del Sassuolo, Sernicola della Cremonese (richiesto anche dalla Reggiana) e Pietro Beruatto del Pisa. A seguire si vedrà se ci saranno le condizioni per un ritorno di Maggiore. Ma solo dopo le cessioni.

Fabio Bernardini