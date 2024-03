Mateju carica la squadra verso la salvezza: "Non è finita, ci sono 30 punti da conquistare"

"Non è finita, lotteremo fino alla fine per la salvezza diretta". Non sono parole di circostanza quelle pronunciate dal difensore aquilotto Aleš Mateju, ma sentite e vissute: "La squadra è forte, dobbiamo dare il massimo per la svolta, basta poco per innescare la miccia positiva".

Mateju, a Bari gioia per il gol ma amarezza per il mancato successo.

"È un momento difficilissimo, per noi sarebbero stati tre punti importantissimi, il mio gol avrebbe avuto una valenza eccezionale. Il primo gol in maglia bianca è stata una grande emozione, mi è venuto spontaneo andare a festeggiare sotto la curva occupata dai nostri splendidi tifosi che hanno fatto tanti chilometri per venirci a sostenere. Dobbiamo essere uniti con loro ed essere positivi per la rinascita. La delusione per il mancato successo c’è, ma bisogna guardare avanti e prepararci per vincere contro il Sud Tirol. Il campionato non è finito, vogliamo fare di tutto per la salvezza diretta. La squadra è molto buona e, nonostante il momento difficilissimo, credo che riusciremo a conquistare il nostro obiettivo".

La salvezza diretta dista sei punti, non certo pochi.

"È vero, sei punti sono tanti, però ci sono ancora dieci partite e trenta punti in palio, ce la possiamo ancora fare. Del resto sappiamo tutti come va la Serie B, si può vincere e perdere con tutte le squadre. Basta vincere tre o quattro gare per risalire la china".

Numeri alla mano dovreste, raddoppiare il vostro rendimento: per arrivare a 44 punti dovreste vincere almeno 4 partite e pareggiarne 5...

"Dobbiamo essere positivi, provare e crederci, questo è il calcio. Le condizioni per risalire ci sono".

C’era una volta la dura legge del ‘Picco’: siete frenati dall’ansia quando giocate nel vostro stadio?

"Nelle partite che ho giocato al ‘Picco’ ho sempre sentito una grande spinta dalla gente, dobbiamo giocare fino alla fine con serenità. È normale che la classifica difficile non aiuta, sentiamo le pressioni, però dovremo avere la capacità di stare sempre in partita, consapevoli che se faremo il primo gol, con la spinta dei tifosi, giocheremo meglio".

Le quattro sfide contro SudTirol, Reggiana, Ascoli e Lecco saranno decisive?

"Sappiamo che saranno partite importantissime, anche perché ne giocheremo tre in casa. Saranno gare da preparare con la testa giusta, giocandole insieme ai nostri supporter. Con loro al nostro fianco, non è retorica dirlo, ci sentiamo più forti; il loro sostegno massimale, in uno stadio così raccolto, ci darà grandi benefici".