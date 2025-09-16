Mauro Bravo, presidente della Lega calcio Uisp della Spezia e della Valdimagra. Calcio a 11, in lizza trentuno squadre in due gironi: "Un numero di partecipanti oltre ogni previsione»

"Finalmente si riparte e lo facciamo davvero con tutte le nostre forze". Mauro Bravo, inossidabile presidente della Lega calcio Uisp della Spezia e della Valdimagra, è pronto a presentare il suo ‘tesoro’. "Come sempre è stata un’estate piena di impegni e di lavoro, tutto iniziato il giorno dopo la nostra consueta premiazione di metà giugno". Si partirà, quindi, il 27 settembre con il calcio a 11, con ben 31 squadre suddivise in due gironi. "Dopo la riorganizzazione dei campionati compiuta lo scorso anno per rendere il campionato più avvincente e competitivo, abbiamo ottenuto un numero di partecipanti ben oltre ogni previsione". Frutto di un grande impegno e una dedizione fuori dal comune. Però, prima del via, c’è a breve scadenza una ‘parentesi’ regionale con il Cgs Real Chiappa impegnato sabato, alle 17 al campo Falconara, nella finale regionale contro Asla Genova. "Per quanto riguarda calcio a 7, si partirà in questi giorni con il consueto precampionato, per preparare al meglio le squadre ad una lunga stagione". In questo caso le iscrizioni sono ancora aperte, visto che il campionato prenderà il via la prima settimana di ottobre. Ottica Gualducci Genova- Locanda Alinò sarà invece la finale regionale a 7 in programma il venerdì 26 settembre a Genova.

"Grande ritorno in casa Uisp sarà il calcio a 5, assente dai nostri campionati da ormai troppo tempo. Un campionato che si disputerà interamente sul nuovo terreno del Dlf Le Giraffe, in pratica dal lunedì al venerdì a seconda delle esigenze delle società". Ovviamente per le squadre a 11 ed a 7 Uisp che vorranno partecipare al calcio a 5, l’iscrizione sarà completamente gratuita. "Infine, ma non ultimo il calcio Over 45, sempre pronto a darci vere soddisfazioni sia come numeri che come palmares, visto che la Pizzeria il Trincerone, a fine mese, dovrà difendere il titolo regionale conquistato lo scorso anno". Già 15 le squadre iscritte, ma iscrizioni ancora aperte fino all’inizio del campionato fissato per metà ottobre. "Aprire la stagione con un tris di squadre vincente ai regionali, sarebbe la migliore presentazione possibile dei nostri campionati". Ricordiamo, naturalmente, che da sempre i campionati Uisp sostengono alcune associazioni del nostro territorio che si occupano di ragazzi con difficoltà. "Siamo pronti – conclude Bravo – per un’altra stagione avvincente e piena di soddisfazioni per tutti, augurando a ogni partecipante un campionato ricco di gratificazioni, individuali e collettive, e di sorrisi. Col massimo fair play generale, da sempre da noi molto apprezzato".

Marco Magi