Memorial Ruggiero Fiorella. Al Tanca vince il Psm Rapallo

"Non c’era modo migliore per ricordare Ruggiero Fiorella, un uomo che ha fatto dell’amore e della passione nei confronti di intere generazioni di baby calciatori cresciuti all’Oratorio del Canaletto la sua ragione di vita". Così la presidente dell’Usd Canaletto Sepor Sabrina Benassi ha raccontato il memorial dedicato allo storico dirigente della scuola calcio canarina che ha seguito da vicino la crescita tra tanti di un Gigi Buffon alle prime armi e che ancora si alternava tra i pali e il reparto avanzato. Teatro della giornata è stato il campo "Tanca" dove, di fronte ad un folto pubblico, è andato in scena un torneo riservato ai Pulcini 2015 e inserito nella 23ªedizione della rassegna giovanile "Settembre Canarino 2025". A trionfare è stato il Psm Rapallo che nel girone finale ha superato La Foce Bianca di Andrea Sabatini e la Levante di Mario Antonini. La Pecciolese si è aggiudicata il girone "Argento" per differenza reti nei confronti dei canarini di Ermanno Beniamini e Franco Mitta davanti al La Foce Blu. Alle premiazioni, coordinate dal responsabile Marco Biso, è intervenuto Giuseppe Fiorella, classe 1977, figlio del compianto Ruggiero che vinse proprio nel 1986/87 il campionato Pulcini nella squadra allenata da Eraldo Costa dove c’erano lo stesso Gigi Buffon che firmò una doppietta e giocatori del calibro di Gabriele Sabatini, ceduto al Milan, di Salvatore Frijia passato alla Sampdoria, di Luca Ivani, di Fabio Mangini, di Nicola Valtancoli e tanti altri. L’evento si è svolto in collaborazione con Sepor Spa, RI.C.EL. e Locanda Alinò. Girone A: Canaletto-La Foce Bianca 0-1 (Giudici), SpeziaSportale-Canaletto 0-1 (Paganetto), SpeziaSportale-La Foce Bianca 1-4 (Giudici 3, Sciabani 3, Bruccini, Calvanese, De Carolis). Girone B: Santerenzina-La Foce Blu 0-4 (Ascolese 2, Mariotti 2), Levante-Santerenzina 6-0 (Careri 3, Bellamacina 3), La Foce Blu-Levante 1-1 (Ascolese; Serra).. Girone C: Canaletto Verde-Psm Rapallo 1-4 (Zizzo; Halili 2, Sciabani, Pedrocchi), Pecciolese-Canaletto Verde 6-0 (Zucchelli, Meini, Giusti, Giubbolini 3), Psm Rapallo-Pecciolese 1-0. Girone "Bronzo": Speziasportale-Santerenzina 5-1 (Leonide 3, Giannini, De Gregori; Marcora 5-1), Canaletto Verde-Santerenzina 5-1 (Bertolini, Zizzo, Aguilar 3; Marcora), Canaletto Verde-SpeziaSportale 1-1 (Vacchi; Giannini). Classifica: Canaletto Verde e SpeziaSportale 4, Santerenzina 0. Girone "Argento": Canaletto-La Foce Blu 2-1 (Caputo, Moretto; Ascolese), La Foce Blu-Pecciolese 0-2 (Bellagotti, Giubbolini), Pecciolese-Canaletto 1-1 (Meini; Schiano). Classifica: Pecciolese (+2) e Canaletto (+1) 4, La Foce Blu 0. Girone "Oro": Psm Rapallo-Levante 3-2 (Alili, Sciabani, Maltesi; Guarlo, Serra), La Foce Bianca-Levante 1-0 (Bruccini), Psm Rapallo-La Foce Bianca 4-1 (Petrocchi 2, Dozot, Alili; Giudici, De Carolis). Classifica: Psm Rapallo 6, La Foce Bianca 3. Levante 0.

Ilaria Gallione