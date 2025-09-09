Mister D’Angelo ancora una volta alle prese con la coperta corta. Allenamento senza i nazionali. Recuperato Sarr, Aurelio in forse

Sono ripresi ieri mattina gli allenamenti degli Aquilotti, a Follo. Assenti i nazionali Mascardi, costretto nei giorni scorsi a lasciare l’Under 21 a seguito della scomparsa dell’adorato nonno (rientrerà domani al centro sportivo aquilotto), gli Under 20 Candelari e Jack che oggi saranno impegnati a Reutlingen contro la Germania (probabile la loro convocazione per il Mondiale Under 20 in Cile; torneranno a Spezia l’11) e il polacco Wisniewski, reduce dalla bella prestazione di domenica scorsa con la formazione del suo paese, nel match contro la Finlandia, terminato 3 a 1. Wisniewski è atteso domani a Follo.

Ai box Bandinelli, che continua il suo percorso riabilitativo al centro Fk di Aulla; allenamento personalizzato per Aurelio che solo nel corso della settimana lo staff tecnico, in collaborazione con quello medico, deciderà se lasciare a riposo per il match del Castellani, per poi reintegrarlo nella gara casalinga contro la Juve Stabia oppure no. Mancherà lo squalificato Vignali che tornerà nei ranghi per la gara contro la Juve Stabia. Recuperato, invece, Sarr, in odore di prima convocazione stagionale. Tra gli arruolati per il match del ‘Castellani’ vi sarà anche l’ex azzurro Zurkowski e Lapadula. Nelle fila dei toscani mancheranno gli squalificati Nasti (attaccante), Guarino e Obaretin (difensori) e gli indisponibili Degli Innocenti, Haas e Pellegri. In forse lo spezzino ed ex aquilotto nel settore giovanile Saporiti, prelevato a costo zero dall’Empoli.

Tanti i tifosi che muoveranno alla volta della città toscana, si prevede almeno ottocento, la maggior parte dei quali a bordo di mezzi privati. Al seguito anche tre pullman, uno allestito dal club Franco Cavatorti (20 euro il prezzo per i ‘fanti’, 25 euro per gli adulti, per prenotazioni telefonare a Michele al numero 331/6816201), due dal gruppo Belini Frizzanti (prezzo 25 euro adulti, 20 euro ragazzi, per prenotazioni telefonare a Gabriele al numero 340/3385453 oppure rivolgersi all’edicola Rossi della Maggiolina).

Infine, la Primavera aquilotta ha battuto ieri il Crotone, per uno a zero, al Ferdeghini, nel match valido per il secondo turno di Coppa Italia. Decisiva la rete segnata dal talentuoso Giole Conte al sedicesimo minuto del primo tempo. Nel turno successivo i bianchi allenati da mister Terzi affronteranno il 29 ottobre la Cremonese, formazione militante nel campionato Primavera 1.

Fabio Bernardini