Monza-Spezia 1-0: nuova gaffe di Sarr e gli aquilotti vanno ko

Monza, 2 novembre 2025 – Non è un buon momento per il portiere Sarr, non c'è niente da fare. Dopo aver agevolato il gol del pareggio di Lasagna per il Padova nello scorso turno al Picco, un nuovo errore del numero 1, frutta la sconfitta degli aquilotti a Monza. Un 1-0 firmato da Ravanelli e che fa ancora di più sprofondare in classifica lo Spezia, che comunque ha subito larga parte della gara e almeno ha giocato in superiorità numerica a partire da 5' dal novantesimo.

È giusto, però, prima di ogni altra cosa, soffermarsi sulla complicata situazione infortunati degli aquilotti: Beruatto ha preso una botta in allenamento, Esposito stirato al flessore, Comotto ancora out dopo lo stiramento in nazionale, Artistico forse verrà recuperato per Bari, ma si vedrà all’ultimo, Bandinelli finalmente dopo la sosta rientrerà, Onofri ancora out per un problemino muscolare, senza contare Zurkowski out da lungo corso. Poi, in panchina, ma con un problema alla caviglia dopo l'ultima partita, Di Serio, poi Hristov che non ha ancora recuperato bene dal sintetico di Avellino, e pure Cistana, che ancora non sta bene.

Parte subito forte il Monza, con Sarr che risponde bene a Ravanelli su angolo di Colpani dopo solo 4 minuti. Poi ci prova due volte Colpani, ma la seconda rovescia termina fuori di molto all'8', mentre 3 minuti dopo un tiro sbagliato di Izzo diventa un assist per Obiang, il cui tap-in pericolosamente sulla linea di porta. Insomma, lo Spezia che cerca soprattutto il contropiede, si fa vedere al 27', ma sul bel cross di Cassata, Candela al volo con il piattone non centra lo specchio.

Dopo l'intervallo rientrano gli stessi 22 e all'8' il Monza passa con Ravanelli: sul traversone di Colpani sugli sviluppi del corner, Sarr non trattiene la spizzata di Vignali e Ravanelli la appoggia di testa dentro con facilità. È l'1-0. Al 17' il Monza va vicino al raddoppio quando, sul bel taglio di Obiang, poi Keita per Azzi che spara alto di destro da dentro l'area. E ancora al 25' quando Caprari la mette dentro per Maric, che a sua volta la cede a Galazzi, che conclude in scivolata, ma ci pensa per fortuna Wisniewski a salvare sulla linea di porta. Dopo il primo cartellino giallo rimediato alla mezz'ora, dopo dieci minuti Izzo (due volte un fallo su Di Serio) viene espulso e i padroni di casa rimangono in dieci uomini. Proprio allo scadere del novantesimo Hristov prova a calciare dentro l'area, ma i lombardi si chiudono a riccio. Poi, al 3' di recupero, il tiro di Candelari da fuori, scatena le proteste spezzine che chiedono per un possibile tocco di mano in area, ma dopo il check del Var, nulla di fatto. Lo Spezia, al terzo ko nelle ultime 5, crolla con la vicecapolista e ora è atteso per il match interno delle 20.30 di venerdì 7 novembre contro il Bari.

Monza-Spezia 1-0 (pt 0-0)

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Ciurria (31' st Galazzi-43' st Delli Carri), Obiang, Pessina, Azzi; Colpani (31' st Birindelli), Keita (23' st Caprari); Mota (23' st Maric). A disp. Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Sardo, Zeroli, Colombo, Capolupo. All. Bianco.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju (40' st Hristov), Wisniewski, Jack; Candela (32' st Kouda), Vignali (40' st Candelari), Nagy, Cassata (32' st Soleri), Aurelio; Vlahovic (12' st Di Serio), Lapadula. A disp. Mascardi, Loria, Cistana, Lorenzelli. All. D'Angelo.

Arbitro: La Penna di Roma 1 (assistenti Ceccon e Belsanti, quarto uomo Calzavara, Var Baroni, Avar Paganessi).

Marcatore: 8' st Ravanelli.