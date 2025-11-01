Motociclismo e beneficenza a Deiva Marina

"Unisciti a noi per una giornata di solidarietà, motori e musica". Questo l’invito degli organizzatori all’incontro benefico per il Gaslini’, in programma all’ora di pranzo al ristorante Carma di Deiva Marina, con la collaborazione della pro loco deivese. Un evento speciale ricco di musica offerta da New Generation Sound e una lotteria con fantastici premi legati al mondo motoristico. Ospiti speciali dal mondo delle corse saranno Guido Pini e Kevin Manfredi, oltre naturalmente a Matteo Agostino, giovane pilota impegnato nel Campionato Italiano Velocità Junior Mini Gp e che ha curato l’evento insieme alla famiglia. Tre piloti con età ed esperienze diverse, che si racconteranno e si concederanno per autografi e le foto di rito. Classe 2008, nato a Borgo San Lorenzo, a pochi metri dal circuito del Mugello, Guido Pini ha iniziato a correre nel 2013 e dopo i successi nell’europeo minimoto, nel 2022 ha vinto la European Talent Cup, poi nel 2023 e nel 2024 ha corso nella Red Bull Rookies Cup e, sempre l’anno passato, ha chiuso la stagione del JuniorGP al secondo posto; quest’anno, alla prima stagione nel Motomondiale, ha corso col team Intact Gp. Kevin Manfredi, spezzino classe 1995, dopo i successi nel World Supersport 600 Challenge, è entrato stabilmente nel campionato mondiale Fim Ewc. Tra i suoi risultati più importanti spiccano il podio alla 24 Heures Motos di Le Mans nel 2025 e un secondo posto nella classe Superstock. La sua carriera lo ha visto coi team prestigiosi confermando la sua reputazione di talento affidabile nelle competizioni di lunga durata. "Questo sarà un primo evento, ma sicuramente ci piacerebbe ripetere l’esperienza. Insieme possiamo fare la differenza". Per partecipare la prenotazione è obbligatoria al numero di telefono 340 6878902.

Marco Magi