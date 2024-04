Nonostante la delusione cocente per il pareggio delle Aquile contro il Lecco, i tifosi non conoscono la parola resa. "Persa una grande occasione, vietato mollare»

"Lo Spezia ha perso una grande occasione, ma vietato mollare: tutti a Parma!". Nonostante la delusione cocente per il pareggio delle Aquile contro il Lecco, i tifosi aquilotti non conoscono la parola resa: "Nessun passo indietro, lottiamo e crediamo tutti insieme nella salvezza". Emblematico, a riguardo, il commento di Paolo Rossi: "La delusione è tanta perché le Aquile hanno perso due punti preziosi contro un Lecco ultimo in classifica e in inferiorità numerica. Non è stato uno Spezia brillante, un passo indietro rispetto alle ultime convincenti prestazioni. Detto ciò, credo fermamente nella salvezza perché la squadra di D’Angelo ha carattere. Si vede che è destino di noi spezzini soffrire fino alla fine. Ora serve unità e compattezza, non bisogna mollare niente: tutti a Parma per strappare un risultato utile. Il calendario non è facile ma mai abbassare la testa, bisogna crederci tutti come ha fatto la curva, semplicemente meravigliosa". Dello stesso avviso Luciano Natale: "Amarezza per due punti persi malamente, anche con un po’ di sfortuna visto il palo e le parate strepitose di Lamanna. Lo Spezia ha perso una grandissima occasione per allungare nella lotta salvezza. Nel primo tempo i bianchi avrebbero potuto chiudere la gara, mentre nella ripresa la squadra è calata in brillantezza della manovra. Il calendario è difficile, ma sono convinto che gli Aquilotti risolleveranno la testa e centreranno la permanenza in Serie B. Tutti a Parma a sostenere gli Aquilotti". Un invito alla fiducia nelle parole di Alessandro Lorenzini: "Ovviamente l’amarezza per il risultato esiste ma da buoni spezzini non molliamo un centimetro. Nelle ultime sei partite sono convinto che lo Spezia potrà fare risultato contro qualunque squadra, sarà però importante giocare senza paura, quella che invece si è intravista nel secondo tempo contro il Lecco. Un plauso alla splendida tifoseria aquilotta, protagonista di un tifo incessante. Tutti a Parma per vincere". Amareggiato Sergio Tamburini: "Grande delusione, un’occasione più unica che rara persa per ipotecare la salvezza. Ci si attendeva uno Spezia più incisivo e combattivo, troppi gli errori tecnici, specie nel secondo tempo. Non mi hanno convinto i cambi, Nagy andava sostituito prima. Ora la corsa salvezza si complica, non sarà facile conquistare punti a Parma".

Fabio Bernardini