Npsg vuole partire con il piede giusto. Oggi l’esordio in casa contro il Mondovì

La Nuova Pallavolo San Giovanni, da ora Npsg Elettrosistemi la Spezia, è pronta ad iniziare al meglio l’avvincente stagione di volley maschile Serie B che alzerà il sipario oggi pomeriggio con la sfida casalinga contro il Mondovì Cuneo. Cornice del match sarà il "PalaMariotti" dove alle 17.30 il folto pubblico biancazzurro si ritroverà per sostenere la propria squadra nell’importante gara d’esordio del girone A. Il club spezzino avrà come main & title sponsor Elettrosistemi s.r.l. dopo una lunga trattativa che ha portato all’accordo di reciproca soddisfazione con Giorgio Tavoni, il grande sportivo fondatore e titolare dell’azienda. Per quanto riguarda la rosa, dopo l’improvviso ed inaspettato abbandono di Giacomo Poli che, almeno per quest’anno, ha deciso per motivi strettamente personali di prendersi una pausa di riflessione, la società si è subito mossa per trovare il degno sostituto e ha trovato in Michael Zanni il profilo ideale. Modenese, classe 1998, 193 cm per 85 chilogrammi, è cresciuto nel settore giovanile di Modena Volley dove ha avuto modo di lavorare anche con coach Parisi.

Dopo diverse stagioni in D è passato prima in B2 dove ha vinto la Junior League, poi in B ed infine nel 2016/17 ha ottenuto la promozione nel roster di Superlega, lavorando con compagni del calibro di Orduna, Travica, N’gapeth e Petric. Si è trasferito alla Fonte Iva MS in A2 per poi ritornare al Villa d’Oro Mo in B e poi al Siena in A2. Ancora un anno in B a Marignano, mentre il 2022/23 ha segnato il suo ritorno in Superlega a fianco di un totem come Baranowicz ed allenato da quel Fabio Soli che avrebbe poi guidato Trento a vincere tutto e suo predecessore, tanti anni prima, come palleggiatore del club spezzino. Serie B a Campobasso dove ha vinto campionato e Coppa Italia per poi passare a Ferrara in un roster allestito per vincere. Lì nella seconda parte di stagione ha avuto come compagno l’opposto Gabriele Buffo con il quale ha stabilito subito un’ottima intesa e che ora ha ritrovato nel team spezzino. Da segnalare anche la conferma del giovane schiacciatore/opposto Matteo Orlandi, proveniente dal Vdm Mulattieri. I cugini rossoblù, nella persona del direttore generale Giuliano Botti, hanno rinnovato il prestito dell’atleta spezzino, classe 2006, alto 192 cm per 85 chilogrammi, dandogli ancora la possibilità di disputare un campionato di alto livello. Le altre gare in programma saranno: Novi Pallavolo-Limbiate, Tomcar To – Garlasco Pv, Malnate Varese-Parella To, Ciriè-Caronno, Diavoli Rosa Mb-Res Volley Como ed Albisola-Saronno.

Ilaria Gallione