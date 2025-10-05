Pagelle con tante insufficienze. Wisniewski distratto in occasione dei due gol . Lapadula non molla mai, Esposito così così
In difesa solo Mateju offre una prestazione all’altezza. Artistico spreca una chance. Kouda stavolta non incide.
SARR 6: prodigioso il suo colpo di reni sul colpo di testa di Le Douaron, nulla può sul diagonale vincente di Pohjanpalo e sul colpo di testa di Pierozzi.
WISNIEWSKI 4,5: sfrutta la fisicità e l’intuito per frenare il dinamismo di Le Douraon, ma si perde incredibilmente Pohjanpalo, allo scadere del primo tempo. Poco reattivo anche sul raddoppio di Pierozzi, lui che con i suoi 195 centimetri dovrebbe dominare l’area.
CISTANA 5: per 40’ frena discretamente la pericolosità di bomber Pohjanpalo, salvo poi farsi trovare impreparato in occasione dell’azione del vantaggio rosanero. E anche nella circostanza del raddoppio palermitano si scontra con Wisniewski per il patatrac.
MATEJU 6: il suo lo fa discretamente, gioca spesso con le armi dell’anticipo sulle progressioni di Gomes (83’ VLAHOVIC s.v.).
VIGNALI 6: ci mette coraggio e grinta, ma non sempre la qualità corrisponde alla quantità, specie nella qualità dei cross. Tampona efficacemente le progressioni dell’ex Augello (63’ CANDELA 5,5: non incide sul fronte offensivo nell’assalto finale).
KOUDA 5,5: nel primo tempo apporta barlumi di vivacità e tecnica, suo il primo tentativo dei bianchi verso la porta avversaria con un sinistro calibrato, di poco a fil di palo. Ha responsabilità nell’azione del raddoppio siciliano.
ESPOSITO 5,5: arretra il baricentro per stazionare su Palumbo, al quale toglie spesso i tempi di giocata. Calcia male il rigore, con Joronen a deviare.
CASSATA 6,5: il migliore tra gli aquilotti, mette la spezzinità in campo: cuore, grinta e sudore (69’ COMOTTO 6: ci mette verve e determinazione).
AURELIO 6-: con il cipiglio dell’ex, prova qualche affondo nel corso del primo tempo, focalizzando poi la propria azione nella fase difensiva. (70’ BERUATTO 6: entra con la giusta grinta)
SOLERI 5: sul raddoppio rosanero resta immobile sul colpo di testa vincente di Pierozzi. Non punge mai in area di rigore avversaria (63’ ARTISTICO 5,5: ha un’ottima opportunità ma perde l’attimo vincente non andando al tiro).
LAPADULA 6,5: non molla mai, la sua abnegazione è premiata dal gol da attaccante di razza (anche se la Lega ha attribuito la rete a Giovane: autorete), sulla respinta di Joronen.
ALL. D’ANGELO lo Spezia non sbaglia l’approccio caratteriale al match, uno spirito combattivo riconosciuto dai novemila del ‘Picco’ con gli applausi finali. Esistono, però, evidenti problemi tecnici in fase di costruzione, specie sulle fasce, il tutto corredato dalle sistematiche amnesie difensive sui calci piazzati avversari che decretano il quarto ko stagionale. Undici gol subiti sono un’enormità, da allarme rosso i soli quattro gol realizzati.
Arbitro MARCENARO 6,5: buona direzione di gara, senza particolari sbavature.
Fabio Bernardini
Continua a leggere tutte le notizie di sport su