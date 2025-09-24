Parma-Spezia 6-5: servono i calci di rigore dopo il 2-2 al 90'. Passano gli emiliani

Parma, 24 settembre 2025 – Costano cari gli errori di Soleri e Lapadula dal dischetto. Lo Spezia, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, perde ai calci di rigore, perché Sarr riesce a pararne soltanto uno. Fino al 90' sempre avanti il Parma, con lo Spezia a rincorrere e mandare a segno Aurelio e Lapadula. Dunque ancora i penalty per definire (come nel turno precedente quando gli aquilotti superarono così la Sampdoria) chi passa il turno in Coppa Italia. Sarà il Parma, quindi, ad affrontare negli ottavi di finale i campioni in carica del Bologna.

Grande turnover come previsto per lo Spezia che D'Angelo manda in capo. Con la fascia di capitano c'è Vignali dall'inizio, ma la coppia d'attacco è quella che ha giocato anche nello scorso disastroso turno con la Juve Stabia.

Sono partite entrambe le squadre con grande attenzione, senza eccessivo pressing, poi al 26' con il destro Britschgi la piazza con il piattone da fuori area nella mischia, con sfera sul palo e poi dentro. Poi sono sempre i padroni di casa a dimostrarsi più attivi, così Sarr si deve opporre al colpo di testa di Benedyczak al 31' e alla cannonata dalla distanza di Estevez al 42'.

Lo Spezia, però, la pareggia con Aurelio che la appoggia dentro smarcato, al 43', sull'assist di Vignali, dopo il blocco di Troilo su Artistico. È l'1-1. Dopo la bella parata di Sarr su Ndiaye, c'è Benedyczak a rimetterla in mezzo, così Pellegrino di testa, una sua specialità, la infila dentro senza essere marcato prima dell'intervallo. È il 2-1.

Dopo il riposo si fa vedere subito il Parma dopo 7', con il tiro del solito Pellegrino che viene parato da Sarr, poi per un buon periodo rimane nella zona d'attacco, grazie all'ingresso di Kouda e Lapadula. Infatti proprio su assist del secondo, il primo tiro ma Suzuki, al 17', riesce a domare la sfera. Bella elevazione al 22' di Comotto, ma il colpo di testa non impensierisce il portiere di casa. A questo punto D'Angelo decide di cambiare gli esterni per dare nuova linfa. La calcia male Vlahovic, sull'assist di Kouda alla mezz'ora e così non ci sono pericoli per la porta del Parma. Tutto potrebbe cambiare al 32' quando l'arbitro Mucera decide di espellere il giovane Plicco per un brutto pestone su Candela. Parma in dieci e subito lo Spezia ne approfitta al 37': Comotto la rimette in mezzo con forza, dopo un cross, e Lapadula la tocca dentro di sinistro, da rapace d'area. È il 2-2. Poi da lì un batti e ribatti che non porta a nulla. Si va ai calci di rigore e subito Soleri sbaglia il suo tiro facendoselo parare, poi tocca a Lapadula (che spara alle stelle), mentre Sarr riapre le speranze stoppando Circati, ma Ordonev segna il tiro decisivo. E sarà derby emiliano nel prossimo turno.

Parma-Spezia 6-5 d.c.r. (2-2), IL TABELLINO

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Ordonez, Estevez (25' st Keita), Sorensen (1' st Plicco); Pellegrino (35' st Bernabè), Benedyczak (28' st Cutrone). All. Corvi, Rinaldi, Almqvist, Valeri, Begic, Oristanio, Circati, Trabucchi, D'Intino, Cardinali, Mikolajewski. All. Cuesta.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Cistana, Jack, Onofri (35' st Soleri); Vignali (25' st Candela), Comotto, Nagy, Cassata (12' st Kouda), Aurelio (25' st Beruatto); Artistico (12' st Lapadula), Vlahovic. A disp. Mascardi, Loria, Esposito, Di Serio, Mateju, Hristov, Lorenzelli. All. D'Angelo.

Arbitro: Mucera di Palermo (assistenti Palermo e Santarossa, quarto uomo Chiffi; Var Giua, Avar Santoro).

Marcatori: 26' pt Britschgi (P), 43' pt Aurelio (S), 46' pt Pellegrini (P); 37' st Lapadula.

Rigori: Soleri (S) parato, Cutrone (P) gol, Kouda (S) gol, Ndiaye (P) gol, Vlahovic (S) gol, Bernabè (P) gol, Lapadula (S) alto, Circati (P) parato, Jack (S) gol, Ordonev (P) gol.