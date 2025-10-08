Per lo Spezia presente Andrea Gazzoli. Incontro fra società e arbitri: "L’obiettivo è avere uniformità»

Faccia a faccia fra arbitri e società di serie B l’altro pomeriggio a Lissone (Monza Brianza), con focus sulle linee tecniche arbitrali e l’utilizzo del Var. Per lo Spezia Calcio ha presenziato l’ad Andrea Gazzoli. A fare gli onori di casa il presidente della Lega B Paolo Bedin e quello dell’Associazione italiana arbitri Antonio Zappi. La sessione di lavori è stata condotta dal responsabile Can Gianluca Rocchi (con il componente della commissione Can Andrea Gervasoni) e il responsabile per le relazioni con i club di B Andrea De Marco. Al dibattito sono intervenuti anche il responsabile dell’area competizioni Enrico Franchi sul tema del calendario e dell’area tesseramento Antonio Torretti sul tema normativo e delle liste. Rocchi ha incentrato il suo intervento sulle linee tecniche arbitrali e utilizzo del Var, con l’analisi di alcuni episodi di gioco. "L’obiettivo è dare a tutti lo stesso metro di giudizio" ha detto Rocchi. Numerose anche le domande, i commenti e le considerazioni da parte dei rappresentanti dei club alle quali Rocchi ha dato la sua interpretazione.