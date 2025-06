Pio Esposito, gol mondiale

Tutti in piedi per Pio. Il popolo aquilotto ha esultato per il gol che l’ex bomber aquilotto ha realizzato con la maglia dell’Inter nel match contro il River Plate, nel Mondiale per club in svolgimento negli Usa. Grandissima l’emozione per il popolare attaccante campano, al suo primo gol con la casacca nerazzurra nella sua prima partita da titolare. Una splendida rete, da attaccante di razza, che Pio ha siglato al 72’ su assist di Sucic. Ma non solo. Esposito è stato eletto anche miglior giocatore in campo. Una soddisfazione enorme per il golden boy del calcio italiano, che nella sua dichiarazione a Dazn, nel post match, non ha dimenticato di citare l’esperienza in riva al Golfo: "Quando ho visto la palla entrare mi sembrava un sogno– ha commentato – mi guardavo intorno, ho visto l’esultanza di Lautaro, ho detto ‘Allora è vero’. Tutto questo è il frutto del lavoro fatto in questi anni, è la conseguenza dei due anni passati allo Spezia in prestito". Ad attestare il grande attaccamento ai colori bianchi di Pio, che ricordiamo giocò la finale con un infortunio al ginocchio che gli è costato la Nazionale Under 21, le sue parole di amarezza per il gol segnato nella finalissima playoff che non è servito ai fini della promozione in A: "Quello contro il River Plate è un gol simile a quello realizzato in finale, si riapre una ferita, per fortuna questo ha avuto una valenza diversa". Il 2-0 zero finale dell’ Inter, con passaggio agli ottavi di finale, consentirà a Pio di continuare a mettere in mostra le sue grandi qualità nella prossima partita contro il Fluminense, magari mostrando i muscoli: "Un’esultanza che facevo anche a Spezia – ha affermato – poi ho visto mio fratello e sono corso da lui". A corredo, bellissima la scena, inquadrata dale telecamere, di un bambino che esultava con addosso la maglia dello Spezia col nome di Pio Esposito.

Fabio Bernardini