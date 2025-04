Pio forza 15, ma l’intesa con Lapadula non c’è. Tifosi, vietata la trasferta di Reggio Emilia

di

I 15 gol di un attaccante a 4 turni dallo stop alla regular season, come non capitava dai tempi di Sansovini (nel 2012/13 con 18, poi arrivò a 20; in panchina Serena, poi Atzori e poi Cagni) e Catellani (nel 2014/15, che ne segnò 19, ma alla 34a ne aveva 13; ad allenare Bjelica), i 60 punti da record, visto che nel momento clou dell’avventura dello Spezia tra i cadetti a 20 squadre, l’osannato Italiano ne aveva raccolti 56 e 61 a fine campionato (quello della promozione in Serie A). Attacco e difesa migliore di tutti i tempi (il reparto arretrato leader di questa stagione). Un grandissimo risultato, da esaltare, ammirare e del quale va dato merito al gruppo e alla sua guida tecnica, mister D’Angelo. Però, che lo Spezia sia partito per salvarsi, questo no, non ci abbiamo mai creduto, fin dalla prima dichiarazione di allenatore e società. E serve a poco, comunque, ribadire ora quell’obiettivo, quando i valori – l’anno scorso rimasti solamente sopiti, come in un inspiegabile letargo – sono tornati a palesarsi, come lo erano stati, per i singoli elementi, nei campionati precedenti. Giocatori validissimi, in diversi con presenze ed esperienza nella massima serie. Dovevano solo ricordarselo. Lo Spezia plasmato da D’Angelo ha buone basi, che partono da lontano, con il supporto di un bomber come Pio Esposito, sul quale nessuno avrebbe mai scommesso neppure sul suo valicare la doppia cifra. La vera sostanziale differenza, nell’anno in cui ci sono due battistrada fenomenali come Sassuolo (in particolare) e Pisa, sono quei maledetti 22 pali/traverse (10 colpite da Pio), che sono stati spesso decisivi, tanto da far perdere non meno di una decina di punti agli aquilotti. Quindi perché soffermarsi sulla tattica, sulle intese, sul background societario (che non ha distratto, anzi, ha garantito sicurezza), se in realtà ciò che più è importato è quella tremenda sfortuna? Qualche spunto, però, sì, anche la recente gara nel Lazio l’ha portato. La qualità e la velocità degli esterni frusinati, a dispetto di uno dei grandi punti di forza degli aquilotti, ha fatto sì che le occasioni per segnare a Gori fossero più di una. A prescindere che poi siano servite delle palle inattive per farlo. Difficile gestire certe accelerazioni, se non si ha sufficiente copertura da parte di chi ti precede sulla fascia. In una gara dove si è sfruttata non al meglio la superiorità a centrocampo, viene evidenziata, ancora una volta, la non perfetta intesa tra Pio Esposito e Lapadula. Il giovane, che passa da un 2-2 (contro il Pisa) a un 2-2 (contro il Frosinone) tornando nei marcatori dunque dopo 452 minuti, non dialoga ancora a sufficienza col compagno. C’è da dire che degli attaccanti disponibili (togliendo così Soleri), Falcinelli sta più distante dalla porta dunque con il suo ingresso lo Spezia, allo Stirpe, è stato un misto di 3-4-1-2 e 4-3-3 (che ha funzionato soprattutto grazie a Kouda da esterno avanzato), Di Serio ha prestazioni altalenanti, e Colak non è decisamente nella sua annata più florida. Serviranno tutte le punte nelle prossime gare – a cominciare da quella di giovedì al Picco contro la Salernitana – anche perché le alternative, viste le caratteristiche differenze dei vari calciatori, possono sempre confondere gli avversari. Intanto, nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità: per Reggiana-Spezia in programma il 4 maggio, la Prefettura di Reggio Emilia ha vietato la vendita dei biglietti ai tifosi residenti in provincia della Spezia, negando così al tifo organizzato spezzino l’ultima trasferta della regular season.